A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóságának Fegyelmi Bizottsága fegyelmi tárgyalás nélkül négy bajnoki mérkőzéstől eltiltotta Huber Dávidot, a megye kettes Karád SC játékosát, miután megütötte az ellenfél játékosát. Elmarasztalták, három mérkőzésről szóló eltiltást kapott, Andermann Dávidot, a Fonyódi Petőfi SE játékosát is, miután megrúgta az ellenfél egyik labdarúgóját. A megye egyben szereplő Öreglaki Medosz SE-ban futballozó Kovács Krisztián sem léphet(ett) pályára három összecsapáson, mert sportszerűtlenül viselkedett a játékvezetővel.

Szokol Szilárdot is tárgyalás nélkül marasztalták el, a megye négy déli csoportjában szereplő Homokszentgyörgyi SE játékosát a két sárga lap utáni kiállítás, valamint a játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség miatt tiltották el négy bajnoki találkozótól. A szintén homokszentgyörgyi Orsós László is négy mérkőzést „kapott”, mert leköpte az ellenfelét.

A fegyelmi határozatok nem jogerősek, ellenük, tizenöt napon belül, lehet fellebbezni.

