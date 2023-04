A meccs felvezetőjében Szabó Anna arról beszélt, hogy mentálisan nagyon jó állapotban vannak, a Kisvárda Master Good SE elleni siker pedig hatalmas lökést adott neki, ehhez képest hat és fél perc után időt kellett kérnie Bohus Beátának, akinek tanítványainak négygólos volt a hátránya (1–5), miután volt két eladott labdájuk és hat lövésükből mindössze egy talált utat a kapuba. Nem is volt már innen visszaút az akadémistáknak, a folytatásban háromnál közelebb egyszer sem voltak ellenfelükhöz. A nagyarányú vereséghez hozzájárult, hogy a második félidőt is pocsékul kezdték, akkor hét és fél perc után kért időt Bohus Beáta hétgólos hátrányban (12–19). Kellermann hetesét védte Rajcic, aki Vargának is védett kettőt és Szabónak is egyet, Csíkosnak volt egy eladott labdája és egy kapufája ebben a hét és fél percben.

A siófokiak úgy is tizeneggyel nyertek, hogy Csapó kivételével mindenkinek lehetőséget adott Uros Bregar, akinek játékosai hatvan perc alatt rontottak két hetest, volt tizenkét (!) eladott labdájuk és öt technikai hibájuk. A házigazdáknál Varga Emília szerezte a legtöbb gólt támadásban, aki viszont ezt tizennégy lövésből érte el, nyolc büntetőből kettőt is elrontva, emellett volt öt eladott labdája is. Csíkosnak sem a legjobb napja, tíz lövésből négyszer volt eredményes, Kellermann hat lövéséből, öt is utat talált a hálóba.

Bohus Beáta meglepetésre Wéningerrel kezdett a kapuban, aztán jött Németh Kata és megfogott egy hetest, amihez hozzátett még hat hárítást, vagyis szintén dicsérhető, ahogy Gém Léna is, aki három lehetőségéből kettőt kihasznált. A vendégeknél több volt a jobb egyéni teljesítmény, Mavsaré, Milosavljevicé és Suché is ezek közé tartozott és a hajrában Török Lilly beszállása is remekül sikerült. Herczeg Lili két védéssel zárt, ebből az egyik egy hétméteres volt, Rajcic pedig huszonhét lövésből tízet megfogott.

Hiába vannak Debreczeni-Klivinyi szerint nehéz helyzetben és rossz a hangulatuk, nehéz egy–egy meccsre felpörögniük és annak sincs szerződése a következő szezonra, akinek lett volna, ám ezen a találkozón egy pillanatig nem volt kétséges a sikerük.

K&H női kézilabda liga – 15. forduló

NEKA – Siófok KC 23–34 (10–15)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor

NEKA: Wéninger – Molnár D. 2, Varga E. 8 (6), Bató, Kocsis B., Csíkos 4, Szabó A. Csere: Németh K., Zaj (kapusok), Gém 2, Juhász K. 1, Kovalcsik B. 1, Kellermann 5, Ferenczy D., Szabó L., Faragó L. Vezetőedző: Bohus Beáta

Siófok KC: Rajcic – Such 6, Mavsar 9 (2), Milosavljevic 6 (3), Sirián 1, Debreczeni-Klivinyi 4 (1), Puhalák. Csere: Herczeg (kapus), Abdourahim 1, Kajdon 1, Lakatos 1, N’diaye, Kojic 2, Török 2, Juhász F. 1 (1). Vezetőedző: Uros Bregar

Kiállítások: 10 perc (8 perc), illetve 6 perc (4 perc)

Hétméteresek: 9/6 (6/5), illetve 9/7 (6/5)

MESTERMÉRLEG

Bohus Beáta: – Dekoncentrált volt a csapat, sok hibával játszottunk, aminek több összetevője van. Nehéz ez az időszak, hiszen a lányok a készülnek az érettségre, nem kérhetem tőlük, hogy ne tanuljanak, de az látszik, hogy két ilyen fronton nem tudunk helytállni. A rengeteg hiba, a sok eladott labda a dekoncentráltságnak tudható be, ma fejben voltunk gyengék.

Uros Bregar: – A NEKA legutóbbi mérkőzéseit látva volt bennünk félelem, de mindkét félidőt kontroll alatt tudtuk tartani. Örülök a győzelemnek.