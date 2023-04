A gyöngyösieknek sikerült utoljára nyerni Balatonbogláron (27–28), azóta négymeccses veretlenségi szériában vannak hazai pályán Sótonyi László tanítványai, akik legyőzték a Fejér-B.Á.L. Veszprémet (31–30), ikszeltek a dobogós MOL Tatabánya KC együttesével (30–30), nyertek a Sport36–Komló ellen (27–18) és legutóbb jött egy bravúros döntetlen a Bajnokok Ligája nyolc közé jutott Telekom Veszprémmel (29–29). A Dabas KC ellen is folytatnák a szériát, ráadásul lenne miért visszavágni, miután a bajnokságban (21–20) és a Magyar Kupában (23–20) is kikaptak tőlük! Nem sokon múlt, hogy helyettük nem a HSA NEKA vehetett részt a sorozat győri négyes döntőjében! A dabasi, Final Fourért vívott kupameccsen tizenhat perc után hárommal vezettek (4–7), amikor jött egy tizenhárom perces gólcsend, ám a harmincegyedik percben még így is döntetlenre álltak (10–10), a folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól – Zdoliknak is köszönhetően, aki a fordulás után hétig jutott –, végül háromgólos vereséget szenvedtek. – Van bennem hiányérzet, nem is kicsi, hisz rajtunk keresztül jutottak a négyes döntőbe, ahol nagy meglepetést nem okoztak, remekül védekeztek, csak úgy, mint ellenünk, ezt kell valahogy feltörnünk – mondta Deményi Xavér, a HSA NEKA kapusa.

Dabason valami nem működik, lebénul a boglári támadójáték, az őszi bajnokin is csak úgy, mint ezen a kupameccsen is csak húsz gólig jutottak, aminél kevesebbet az idényben Balatonfüreden értek el, ahol tizenkilencet dobtak! A szezonban huszonhárom találkozót játszott a HSA NEKA és ezeken átlag 26,9 találatot jegyez, amitől nagyon elmaradt a két dabasi találkozón. Remélhetőleg ezúttal minden más lesz, végre húsz fölé jutnak és begyűjtik a két pontot, mint a legutóbbi bajnoki kiírásban, amikor saját csarnokukban, újoncként eggyel nyerni tudtak (24–23) a piros–fehérekkel szemben.

Dabasi oldalon kedden is még a múlt vasárnapi Magyar Kupa bronzérmet ünnepelték, mely a klub eddigi legnagyobb sikere. A MOL Tatabánya KC csapatát verték az utolsó öt percben kétgólos hátrányból (20–22) fordítva Tarabochia egy, illetve a huszonkét éves, a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedő Bálint Bence két góljával (23–22). Az utóbbi mellett a dabasi keretből Ács Tamás, Bognár Nándor és a kapus Nagy Tibor is megfordult az akadémián.

– Remélem, ez a pár edzés elég lesz arra, hogy ebből a flow állapotból megérkezzünk a bajnokságba és azt a teljesítményt tudjuk produkálni, amit elvárunk magunktól – nyilatkozta Tomori Győző, a Dabas KC trénere, aki szerint a legfőbb tennivaló az volt, hogy ebből, a hurrá hangulatból visszatérjenek a hétköznapi feladatokhoz. Hogy ez mennyire sikerült, arra a szombati boglári vendégjáték fogja megadni a választ.

A dabasiak a Magyar Kupa mellett a bajnokságban is történelmet írnának, szeretnék megdönteni az élvonalbeli pontrekordjukat, ami huszonegy. Erre minden esélyük meg is van, most tizenhétnél járnak és a hátralévő hét fordulóból lesz három olyan meccsünk Tomori Győző szerint, melyeken esélyesnek is mondható a csapata. – A nyáron úgy határoztuk meg, hogy húsz pont felett végezzünk – mondta a dabasi szakvezető.