Az alapszakasz végéhez közeledve kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok a csapatok között, már sejthető, mely gárdák küzdhetnek felső- és alsóházban, kinek van nagyobb esélye dobogóra kerülni a Focivilág kupáért kiírt városi kispályás labdarúgó-bajnokságban. Az éllovasok most is nyertek, az első három csapat magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. Szoros mérkőzésen diadalmaskodott a jelenleg negyedik Zsíroskönyér, ők a Ferro társulatát múlták felül. Nyert a Liberi is a játéknapon, a Cefre gárdáját gyűrték le. Magabiztosan győzött a megújult Pontrablók, valamint a Gépész kadétjai is biztosan zsebelték be a három bajnoki pontot.



Fotó: Lang Róbert



Focivilág KUPA eredményei

Cefre–Liberi 1–2

A forduló első találkozója egyenlő erők küzdelmét hozta, kevés helyzet és mezőnyjáték jellemezte a találkozót. A Liberi az utolsó percekben szerezte meg a három pontot.

Gólszerzők: Berta, illetve Kőszegi, Horváth Milán.

Zsíroskönyér–Ferro FC 4–3

A csere nélkül felálló Ferro még vezetett a találkozó elején, de aztán elfáradtak és megsérült a kapusuk. A Zsíroskönyér Mátés Balázs négy góljának köszönhetően megfordította a mérkőzést, s ebben némi szerencséjük is volt.

Gólszerzők: Mátés 4, illetve Ferenczi 2, Németh.

Tuticlean–AGKGY Pontrabló FC 1–4

A lelkes Pontrablók sikeresen „raboltak pontokat” ellenfelüktől, a sok cseréjüknek köszönhették a diadalukat. A Tuticlean a végére elkészült erejével, s már nem tudtott felzárkózni.

Gólszerzők: Dobos, illetve Zeleznik 2, Lender, Pintér.

Matracvarázs–SZLAMB 0–5

A jó iramú, sok futással tarkított találkozót magabiztosan nyerte a SZLAMB, mely kiválóan használta ki a helyzeteit, míg a Matracvarázs csak kapufáig jutott. Az eredmény a játék képe alapján kicsit túlzónak tűnt.

Gólszerzők: Sólyom 3, Lukics, Bene.

Ebola–QLR PC Bontó AC 10–2

Az első félidőben még akadozott az éllovas gépezete, de aztán beindult a gólgyártás és tízig meg sem álltak. Gyors játékkal és változatosan elért találatokkal lepték meg ellenfelüket.

Gólszerzők: Decsi 3, Kulcsár 3, Fila J 2, Németh, Fila G, illetve Pápai 2.

Gépész Kadétok–VNFSZK 9–2

Négy-nullával kezdtek a kadétok, ezután egy kicsit kiengedtek, de a végére ismét magukra találtak és magabiztosan nyertek. Gyors és pontos játékuknak és jól védő kapusuknak köszönhetik a nagyarányú győzelmüket a gépészesek.

Gólszerzők: Schneider 4, Bakonyi 3, Hujbert, Herke, illetve Lőrincz 2.

Somogy Sportja–Belo Bt 0–8

A Belo sokkal gyorsabb, pontosabb és gólratörőbb játékot produkált ellenlábasánál, helyzeteit jól kihasználva még ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Belovics 3, Dervalics 2, Tóth, Szántó, Házi.

A bajnokság állása: 1. Ebola (12 11 1 0 64–21) 34 pont, 2. SZLAMB (13 11 1 1 55–18) 34 pont, 3. Belo BT (11 9 2 0 62–14) 29 pont, 4. Zsíroskönyér (12 8 2 2 43–27) 26 pont, 5. Ferro FC (12 7 1 4 64–30) 22 pont, 6. Liberi (12 7 0 5 34–27) 21 pont, 7. Cefre (12 6 2 4 42–32) 20 pont, 8. Matracvarázs (12 6 0 6 43–44) 18 pont, 9. Kórház (12 4 1 7 32–35) 13 pont, 10. Somogy Sportja (12 4 1 7 30–46) 13 pont, 11. QLR PC Bontó AC (12 4 1 7 38–58) 13 pont, 12. Gépész Kadétok (12 2 2 8 34–61) 8 pont, 13. AGKGY Pontrabló FC (12 2 1 9 25–60) 7 pont, 14. Tuticlean (12 1 1 10 16–61) 4 pont, 15. VNFSZK (12 0 0 12 23–71) 0 pont.