A MÁV Előre SC-ST. Solar új vezetőedzővel, a lengyel Lukasz Przybylakkal lépett pályára, Nagy Fannira ezúttal másodedzőként számíthatott a csapat. A vendégek rögtön egy kétpontos előnyre tettek szert a meccs elején, de aztán a hazaiak zsinórban négy egységet szereztek, így hamar magukhoz ragadták a dominanciát. Ezután végig vezettek a kaposváriak, ám a fehérváriak sem voltak sokkal lemaradva, először 11–7 után kért időt az új edző, de 15–8-nál ismét kénytelen volt magához hívni a tanítványait. Ijesztegetett a Székesfehérvár, de már hét is volt közte 18–11-es állásnál, ennek ellenére nem volt hatalmas különbség a két együttes játéka között. Aztán 20–14 után két ászt is kaptak a somogyiak Maia Dvoracektől, illetve fel is jött az ellenfél három pontra. Ám a hazaiak nem rettentek meg, 21–19 után megemberelték magukat és huszonnégy egységig meg sem álltak, s bár az első szettlabdát még hárította a MÁV, de aztán Szedmák eldöntötte a játszmát.

Az első etaphoz hasonlóan a második elején is el tudtak lépni a vendégek, ám a hárompontos hátrányból két egység előnyt csinált a KNRC. Maggioni két ászával tovább növelte önbizalmát és előnyét a Kaposvár, nagy tűzzel indultak a vendégek, de ez el fogyott kicsit a felvonás végére. Javarészt a kaposváriak akarata érvényesült, már kilenccel is mentek a hajrában, s ezúttal is Szedmák rakta az i-re a pontot.

A harmadik játszmában is hasonló volt a forgatókönyv, mint előtte, ismét elhúzott a Fehérvár, s több minden is jött össze nekik ezúttal. Néggyel is mentek, de hamar elpárolgott a vendégelőny, 9–9-nél már egyenlő volt az állás, onnantól pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Azonban ebben az etapban szinte végig előnyben voltak a fehérváriak, vérszemet kaptak. Kiélezett volt a küzdelem a véghajrában is, 23–23-nál még mindig nem engedett az újonc, de végül a KNRC volt a pontosabb, így megszerezte az előnyt az 5-8. helyért vívott csatában.