Az már korábban eldőlt, hogy a Kaposvári VK nem tudja megvalósítani a szezon előtt kitűzött célját és nem kerül be a legjobb nyolc közé az alapszakasz végén. A zárófordulóban így már csak a becsületéért küzd majd a jelenleg tizenegyedik helyen álló KVK, amelyre egy igen hosszú út vár Miskolcig, ahol a somogyiak pontot tennének a hétmeccses nyeretlenségi sorozatuk végére, s jó szájízzel nekivágni a rájátszásnak.

– Az elmúlt hetekben próbáltuk a fizikális részét megfogni a dolgoknak, mivel nem tudjuk, hogyan alakul a továbbiakban a rájátszás, hiszen még nem ismerjük az időpontokat, de gondolom, sűrű lesz a program – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Nem lesz könnyű sem a következő mérkőzés, sem a rájátszás, hiszen betegségek miatt csak nyolc-kilenc játékossal tudtam dolgozni az elmúlt napokban, de akik itt voltak jól felkészültek, megtettek mindent azért, hogy az erőnléttel ne legyen baj.

A PannErgy-Miskolci VLC már biztosan a nyolcadik helyen zárja az alapszakaszt, így a borsodiak számára nem bír igazi téttel a találkozó. A KVK hazai medencében hat góllal verte a Miskolcot, s ezt a remek eredményt idegenben is megismételnék Juhász-Szelei Norberték.

– A Miskolc egy jó passzban lévő csapat, ami rólunk nem mondható el – tette hozzá Surányi László. – A hazai mérkőzésen egy viszonylag sima győzelmet arattunk ellenük, úgy készülünk, hogy ezúttal is nyerni szeretnénk, bár ez a helyezésünk szempontjából nem igazán számít.