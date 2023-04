A kaposváriaknál a kezdőötösből – különböző okok miatt – négy játékos is hiányzott, Halmai Dániel, Paár Márk, Szőke Bálint és Antalics Dániel sem léphetett pályára. Ennek megfelelően a hazaiak már az első negyedben tetemes előnyt szereztek, szám szerint húszpontos fórt harcoltak ki. A folytatásban aztán beleerősítettek az erősen tartalékos vendégek, s nyolc egységgel megnyerték a második etapot, s a harmadikban is végig ott loholtak ellenfelük nyakán, de ezzel együtt is a Debrecen tartotta magabiztos vezetését. Mely a zárószakaszban tovább nőt, így magabiztos diadalt arattak a hajdúságiak a Kometa Kaposvári KK rendkívül fiatal együttese ellen.

A találkozó krónikájához tartozik, hogy újoncot avattak a somogyiak, miután Fáncsi Dorián először játszott U20-as mérkőzésen.

DEAC Kosárlabda Akadémia U20–Kometa Kaposvári KK U20 91–67 (31–11, 18–26, 16–12, 26–18)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok. V.: Szűcs S., Rácz B.

Kometa Kaposvári KK U20: Yake M. (5), Óliás G. (8/3), Fehérvári Cs. (10/6), Bogdán D. (7), Hajduk A. D. (20/12). Csere: Pucz Z. (10/9), Bogárdi D. (4), Czink L. (3/3), Bellai A. (-), Fáncsi D. (). Vezetőedző: Filipovics Gordan, edző: Szőke Balázs.

A DEAC Kosárlabda Akadémia U20 legjobb dobói: Turán S. (12/3), Hibján M. (10), Hegedűs B. (10/3), Várszegi Á. (10).