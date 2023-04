A fővárosiak is résztvevői voltak a Magyar Kupa Final Fournak, ahol negyedik helyen végeztek, ráadásul elvesztették sérülés miatt Románt, Mészáros-Mihálffyt, valamint Szabó Kittit is, sőt, Simon is hiányzott a keretből ezen a találkozón. Ez a négy játékos együtt átlag tizenhárom (!) találatot jegyez meccsenként a bajnokságban, de ez meg sem látszott a teljesítményükön, hisz harminckétszer voltak eredményesek, elcsenve egy pontot a házigazdáktól! Az egy pontnak persze inkább ők örülhettek, hisz ötgólos hátrányból álltak fel a hajrában.

A szezon java már lement, de még mindig tud meglepetéssel előállni Uros Bregar együttese, mely az első félidőben olyat tett, amit még hazai pályán sosem: húsz gólt dobott az ellenfelének! A Molde HK elleni első félidőben dobtak ennyit idegenben, illetve a kisvárdai bajnoki második félidejében, de saját közönségük előtt még sosem. Hogy ez az nyitó harminc percben dobott, rekord gólmennyiség sem volt elég a sikerhez, az persze más kérdés. Mavsar és Debreczeni-Klivinyi is négy–négy találattal zárta ezt a harminc percet, az utóbbi viszont mind a négyet akcióból dobta, a kilencedik percben szerezte az első gólját, aztán meg sem állt végül a lefújásig kilencig. Mavsar tízig jutott, ám ketten hiába hozta össze tizenkilencet, ez sem ért győzelmet, köszönhetően annak, hogy az utolsó tizenegy percen ötgólos előnyt adtak ki a kezükből (29–24), de két perccel a lefújás előtt is kettővel mentek (32–30), ám Szabó Laura két góljával kihozták ikszre a találkozót a vendégek.