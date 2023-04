Hiába a törökországi edzőtábor, az új igazolások, a balatoniak az eddigi kilenc bajnokijukon tíz pontot szereztek a télen érkező Dragan Vukmir irányításával. A kilencből kettőt tudtak lehozni nullára, viszont azokon győztek is, az idén nyeretlen Aqvital FC Csákvárral, illetve a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával szemben! Mondhatjuk, ha nem kapnak gólt, akkor győznek, ám erre utoljára február végén volt példa, azóta viszont négymeccses nyeretlenségi szériában vannak, köszönhetően az ezeken beszedett hét találatnak!

A legbosszantóbb, hogy képtelenek élni az emberelőnyökkel, a Soroksár SC ellen ötvenöt percet játszottak így, de tíz embertől is gólt kaptak, igaz, a végén sikerült egy ikszet megcsípniük (2–2). A legutóbbi fordulóban Pécsett még vezettek is, amikor megfogyatkoztak a házigazdák, akik a – hosszabbítással együtt – hátralévő kilenc percben emberhátrányban is kiegyenlítettek (2–2). A játékrendszer mellett meglepő változás volt Winter kapuba állítása a Mecsekalján, akinek ez volt a harmadik bajnokijából az első, melyen nem vesztesen hagyta el a pályát! Az említett két bajnoki kapcsán muszáj megjegyezni, ha több segítség érkezik a kispadról, nem ezek az eredmények születnek! Pécsett érdemesebb lett volna Vágót nem a kapott gól után beküldeni, hanem közvetlenül a kiállítást követően, vagy a Soroksár SC ellen hamarabb változtatni, nem huszonhárom perccel a piros lap után, amikor már a vendégek vezettek. Dragan Vukmir csapatának idei tíz góljából kettő érkezett a kispadról. A tiszakécskei vereség is fájó pont, egy gyengécske rivális otthonában kaptak ki, amit jól mutat, hogy a balatoniak elleni hárommal együtt is nyolc pontnál járnak a téli szünet után. Nem lehet tehát azt mondani, hogy Dragan Vukmir kihozta volna a maximumot a csapatból, amiről nem biztos, hogy a játékosok tehetnek... Az ősszel ugyanezeken a meccseken Domján Attilával a kispadon például tizenkét pontot szerzett a BFC Siófok, négyen gólt sem kapott.

Kár a sok elhullajtott pontért, mert nagyon nehéz hét következik; a hatmeccses veretlenségi szériában lévő Kolorcity Kazincbarcika SC után, hét közben az idén mindössze egyszer veszítő Gyirmót FC Győr otthonába utaznak, majd a következő hétvégén a tavaly október óta veretlen MTK Budapest együttesét fogadják! Nagyon fontos lenne jól indítani ezt a sorozatot az újonc ellen, ami nem lesz könnyű, mert az utolsó hat bajnokijukon tizennégy pontot szereztek a borsodiak, az új edzővel, Csábi Józseffel a legutóbbi ötön tizenegyet, vagyis náluk jobban bejött az edzőváltás. Február közepén még három ponttal a BFC Siófok mögött voltak, most pedig már öt az előnyük velük szemben! A legutóbbi fordulóban a Szombathelyi Haladást győzték le otthon, Süttő büntetőjével, illetve Pálinkás akciógóljával. Az utóbbi a legeredményesebb játékosuk idén, négy találattal. Idegenben három – HR-RENT Kozármisleny (0–3), Aqvital FC Csákvár (1–3), ETO FC Győr (1–1) – veretlen találkozónál járnak, utoljára a Budafoki MTE otthonában kaptak ki (4–0) februárban, ám akkor még – a korábban Siófokon is dolgozó – Varga Attila irányította az együttest.



Tizenhét hónapos sorozatnak vetett véget a BFC Siófok ősszel



Nagyon jó formában van a Kolorcity Kazincbarcika SC, ám a balatoniak egyszer már megtréfálták őket, amikor tavaly októberben nyerni tudtak az otthonukban, ahol ezt megelőzően 24 (!) találkozót játszottak le veretlenül! Tizenhét hónap után kaptak ki újra saját közönségük előtt, ráadásul a győztes gólt az a Krausz szerezte, aki épp tőlük igazolt a Balaton partjára, ahonnan most télen Pécsre került. A két klub eddig tizennégyszer találkozott: nyolc siófoki siker született egy döntetlen és öt vereség mellett. A barcikaiak utoljára 2019 májusában győzték le az akkor Márton Gábor által irányított, a jelenlegi keretből Balogh Benitóval, Györggyel játszó balatoniakat, azóta viszont négyből egyszer sem sikerült ez nekik.