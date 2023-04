Hosszú várakozás – tizenöt nyertelen mérkőzés ezene belül tizenegy vereség - után újra nyert Bohus Beáta csapata, az áldozat pedig a Kisvárda Mater Good volt, melynek nem ez volt a legjobb napja, amit a tizenhat eladott labda és a hét technikai hiba is mutat, ám ez semmit nem von le a sikerük értékéből (28-17).

A legrosszabbkor jött a válogatott szünet, mely után ráadásul Debrecenben kell pályára lépniük, ahol idén még nem nyert egy csapat sem bajnoki, Európa Liga vagy épp Magyar Kupa meccsen! Nyolc – Nyk (28-27), Békéscsaba (30-22), Kisvárda (22-19), Sola (25-21), DKKA (38-23), Podravka (32-31), Budaörs (34-23), Siófok (28-25) – hibátlan találkozóval a hátuk mögött fogadják a bogláriakat. Utoljára tavaly december harmincadikán kaptak ki a Bajnokok Ligája szereplő, már bajnoknak tekinthető Győrtől, ráadásul egyetlen góllal (30-31), Ana Gros hetese döntött másfél perccel a lefújás előtt. Ez az egy vereségük van eddig a piros-fehéreknek a saját közönségük előtt lejátszott tizenhét találkozón, nem kérdés, hogy hatalmas meglepetés lenne, ha az idegenben nyeretlen NEKA akár csak egy pontot is szerezne. A céljuk minden estre ez… - Nagyon izgalmas meccsre számítok – jelentette ki Juhász Kata a bogláriak tizenkilenc éves, védekezésben és támadásban is remek teljesítményre képes beállója. – Itthon szoros meccset játszottunk, sokáig tudtuk tartani velük a lépést, reméljük, hogy ott is hasonlóan alakul a találkozó. Nem adjuk könnyen a két pontot, sőt talán tudunk pontot is elvenni tőlük.

Bogláron valóban sikerült megizzasztani Szilágyi Zoltán együttesét, negyvenhetedik percben még döntetlenre álltak, ám az utolsó tizenhárom percben már csak négy találat érkezett hazai oldalról. Wéninger 32%-on védett, Uhrin hat akciógóllal zárt, de Szabó Annának is jól ment, négy kísérletből négy találatot ért el.

Juhász számára ez a debreceni különleges mérkőzés lesz, hisz a nyártól a távozó válogatott Bordás Réka pótlására a piros-fehérekhez igazol, az idei szezonban sérülés miatt tizennégy találkozón tudott ott lenni Bohus Beáta keretében és tizennégy találatig jutott, a két klub őszi bajnokiján egy gólt ért el. Juhász már a negyedik kézilabdázó lesz a piros-fehérek keretében Szabó Nina, Vámos Petra és Vámos Mira után, aki a boglári akadémián „pallérozódott”.

– Ez ad egy plusz löketet, hogy minél jobban teljesítsek és extrát tudjak nyújtani – jegyezte meg a klubváltás kapcsán erről a bajnokiról.

A válogatott szünetben Juhász Kata szerint ketté szakad az együttes, szétesik a dinamika, de hamar fel tudják venni egymásnak a ritmusát, így remélhetőleg ott folytatják, ahol a Kisvárda ellen abbahagyták. A junior válogatottak nélküli bogláriak a bajnoki szünetet kihasználva Siti Beáta irányítása mellett az Érddel játszottak edzőmeccset, melyen félidei döntetlen (14-14) után háromgólos vereséget szenvedtek Kovalcsik hat, illetve Horváth Petra négy gólja ellenére.