A Bajnokok Ligájában is szereplő, a magyar első osztályban pedig remeklő Genesys OSC Újbuda csapatát fogadta a rossz szériában lévő Kaposvári VK az impozáns Csik Ferenc Versenyuszodában. A somogyiak ősszel egy tízgólos vereségbe szaladtak bele az OSC ellen, viszont hazai medencében szerették volna nagyobb csatára kényszeríteni az újbudaiakat, azonban a sérülések, betegségek miatt több ifistát is nevezniük kellett. Az OSC pedig nem volt tekintettel a Kaposvári VK tartalékos összeállítására, hiszen már az első negyedet egy négy-nullás rohammal kezdte, amire Kakstedter Bendegúz bombagólja jelentett némi szépségtapaszt a negyed végén. A második felvonás elejére feljavult a hazaiak védekezése, Horváth Ákos több alkalommal is remekül olvasta a játékot, labdaszerzéseiből pedig előbb Aranyi Attila harcolt ki büntetőt, majd Kakstedter Bendegúz lőtt a léc alá. A vendégek vezetőedzőjének, Varga Dánielnek nem is tetszettek a látottak, rögvest kihasználta első időkérését, mely során úgy feltüzelte csapatát, hogy az ismét ellépett előbb négy, majd öt góllal.

A fordulást követően Salamon Ferenc megúszásgóljával kezdte kinyitni az ollót az OSC, amely a harmadik etap végére eldöntötte a mérkőzést, s ebbe még Vigvári Vince kihagyott büntetője is belefért. A kaposváriak viszont becsülettel, szívvel és lélekkel küzdöttek, így a negyedik negyed elejére feljöttek öt gólra, majd a végére már csak négy volt a felek között. Ennél közelebb viszont már nem tudtak kapaszkodni a helyenként Bajnokok Ligája tempót diktáló újbudaiakhoz a kaposváriak, akik bár megráncigálták az oroszlán bajuszát, de sorozatban a negyedik meccsükön maradtak nyeretlenek.

Kaposvári VK–Genesy OSC Újbuda 10–14 (1–4, 2–4, 2–3, 5–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 160 néző. Vezette: Füzesi Zs., Tordai G.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (3), Juhász-Szelei (1), Pellei F. (1), Langiewicz (1), Horváth Á. (1), Szatmári (2). Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski, Palatinus, Vörös, Aranyi A. (1), Malcolm-Teleky, Klinger Vezetőedző: Surányi László.

Genesys OSC Újbuda: Bisztritsányi – Bundschuh (2), Salamon (1), Burián (1), Tóth M., Manhercz K. (3), Vigvári Vince (3). Csere: Hárai, Szücs D., Dala (1), Várnai, Sárfalvi (1), Aranyi M. (2). Vezetőedző: Varga Dániel.

Gól, emberelőnyből: 8/5, illetve 5/2.

Gól, ötméteresből: 3/2, illetve 3/1.

Kipontozódott: Bundschuh (29. p.).