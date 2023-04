A Bajnokok Ligájában szereplő Genesys OSC Újbuda után ezúttal a második számú európai kupasorozat döntőjére készülő A-Híd VasasPlaket ellen kellett helyt állnia a Kaposvári VK együttesének. Surányi Lászlónak, a KVK mesterének a sérülések és a betegségek miatt most is több serdülő, ifista korú játékost kellett a mélyvízbe dobnia, de ez nem érződött az első negyedben. A somogyiak ugyanis Kakstedter Bendegúz szabaddobásával megszerezték az előnyt, amit igyekeztek megtartani, de hiába vezettek háromszor is, a Vasas mindig felzárkózott. A második negyed elején Sedlmayer Tamás találatával fordítani is tudott az angyalföldi gárda, melyből Simon Roland duplázott, s mivel a vendégek gólképtelenek maradtak, háromgólos hátránnyal fordulhattak.

A harmadik felvonásban az utánpótlás válogatott Vörös Tamás törte meg a bő egy negyedig tartó kaposvári gólcsendet, de hiába hozta fel csapatát kettőre, a hazaiak fokozatosan növelték előnyüket, s eldöntötték a találkozót, így Kacper Langiewicz akciógólja már szépségtapasznak bizonyult az etap végén. Az utolsó játékrész elején Vörös Tamás harcolt ki büntetőt, melyet Klinger Bálint végzett el, aki a jelek szerint megfogadta edzője tanácsát az OSC elleni elrontott ötméteres után, hiszen ezt értékesítette, s ezzel megszerezte első OB I.-es találatát. A somogyiak bár próbáltak kozmetikázni az eredményen, de végül kilenc góllal maradtak alul a sokkal esélyesebb, nemzetközi porondon is remekelő Vasas otthonában.

A kaposváriak szombaton 16 órakor, hazai környezetben javíthatnak, amikor is a Tigra-ZF-Eger csapatát fogadják a Csik Ferenc Versenyuszodában.

A-Híd VasasPlaket–Kaposvári VK 17–8 (3–3, 3–0, 5–2, 6–3)

Budapest, Komjádi Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Kollár Gy., Ercse N.

A-Híd VasasPlaket: Mizsei – Brguljan, Randelovic (1), Nagaev (6), Erdélyi (3), Bátori, Gábor L. Csere: Sudár (kapus), Kedves, Konarik (1), Mezei T. (2), Sélley-Rauscher (1), Sedlmayer (1), Simon R. (2). Vezetőedző: Slobodan Nikic.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (2), Langiewicz (1), Pellei F. (1), Szatmári (1), Juhász-Szelei, Horváth Á. Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski (1), Klinger (1), Palatinus, Vörös (1), Aranyi, Balogh Zs. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 13/7, illetve 6/0.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.

Kipontozódott: Juhász-Szelei (19. p.), Kakstedter (22. p.).