A hazaiak jól kezdték a meccset, ám sajnos a mérkőzés végéig nem tartott ki a lendület. Az első sorban Botházy Péter és Juhász Bence kezdett. Botházy tarolt a pályán, három szettpontot is elcsent az ellenfelétől és a csapatpontot is bezsebelte. Juhásznak is jól ment a játék, de pont akkor hibázott, amikor nem kellett volna, végül a Köfém SC tekése öt fával többet tudott ütni nála. Ezt követően azonban a kaposvári tekések elindultak a lejtőn, Kálny Krisztián és Nagy Gergő sem tudott csapatpontot hozni. Döcögősen ment a játék mindkettőjüknek, Kálnynak egy szettpontot, míg Nagynak másfelet sikerült összeszednie. Brancsek Jánost ezúttal mintha elhagyta volna a szerencséje, mert hiába minden próbálkozás, ellenfele a négyből három szettpontot bezsebelt előle. Pintér György azonban hozta, amit hoznia kellett, szoros csatát vívott, ellenfelével osztoztak a szettpontokon, ám a csapatpontot a több ütött fával elhozta. Így végül hazai pályán 2–6-ra kikaptak az investmentesek a Köfém SC-től, ezzel pedig lecsúsztak az ötödik helyre a tabellán.



Fotós: Lang Róbert



Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Köfém SC 2–6 (3554–500)

Eredmények: Botházy Péter 622–Tóbiás János 575 (3:1), Juhász Bence 574–Sziklási Tibor 579 (1:3), Kálny Krisztián 537–Németh Attila 581 (1:3), Nagy Gergő 566–Molnár Balázs 582 (1,5:2,5), Brancsek János 592–Czeilinger Gábor 643 (1:3), Pintér György 609–Kéri-Kineth Sándor 594 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Köfém SC 1–3 (1027–1150). Eredmények: Fajtai Bálint 544–Sziklási Szabolcs 535 (2:2), Ripli Benedek 483–Németh István 615 (0:4).

A bajnokság állása: 1. Zengő Alföld Szegedi TE (16 15 1 0 0 265–119 105–23) 31 pont, 2. Zalaegerszegi TK (16 13 1 2 0 256.5–127.5 94.5–33.5) 27 pont, 3. Répcelaki SE (16 11 1 4 0 209.5–174.5 78.5–49.5) 23 pont, 4. Győr SZOL TC (16 8 1 7 0 182.5–201.5 66.5–61.5) 17 pont, 5. Investment Közutasok Kaposvári TK (15 8 1 6 0 185–175 62.5–57.5) 17 pont, 6. Szentgotthárdi VSE (16 7 0 9 0 169.5–214.5 58–70) 14 pont, 7. Köfém SC (16 6 0 10 0 171–213 50.5–77.5) 12 pont, 8. Ferencvárosi Torna Club (15 4 0 11 0 148–212 41–79) 8 pont, 9. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (16 3 1 12 0 157.5–226.5 39–89) 7 pont, 10. Ajka Kristály SE (16 1 0 15 0 151.5–232.5 36.5–91.5) 2 pont.

A nőknél a Balatoni Vasas SE a Rákoshegyi VSE I. csapatát fogadta. A siófoki hölgyek nagy küzdelemben végül 4–4-es döntetlent játszottak, s megőrizték a harmadik helyüket a női teke szuperliga tabelláján.