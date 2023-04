– Mindig elmondom a versenyzőimnek, hogy szeretném, ha jót úsznának a szülővárosomban – mondta Virth Balázs. – Ez alapvetően sikerült, elégedett vagyok az eredményekkel. Kapás Boginál a második napon volt egy olyan érzésem, hogy egy picit fáradt. Ő is megerősítette, nem tudta magát kipihenni. A formába hozás során nem frissült igazán. Ennek ellenére elégedett vagyok az eredményekkel. Az utolsó napon bízom benne, hogy mindenki megússza azt, amire gondolok, ez valakinél egyéni csúcs, valakinél pedig olimpiai A szint.

Az olimpiai A szintből már kettőt is magukénak tudhatnak Virth Balázs versenyzői, hiszen 200 pillangón Milák Kristóf és Márton Richárd is megváltotta a párizsi repülőjegyét a kaposvári viadalon.

– Mindkét versenyzővel erre készültünk, így nem lepett meg a teljesítményük – tette hozzá Virth Balázs. – Azt szerettem volna, ha Kapás Bogi is eléri az olimpiai A szintet 200 pillangón, egyelőre a világbajnoki szintet teljesítette, de szerintem még a fukuokai verseny előtt ez sikerülni fog neki. Zombori Gábor 200, illetve 400 méter vegyesen is teljesítette a világbajnoki szintet, így abszolút elégedett vagyok.

Bár ezen a napon is rengeteg sztár ugrott medencébe és ért el fantasztikus eredményt, az uszoda mégis akkor volt a leghangosabb, amikor a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 4x100 méteres férfi gyorsváltójáért kellett szorítani. A srácok pedig megszolgálták a közönség biztatását, hiszen a Kakuk Koppány Zéta, Kováts Alex, Harsányi Mátyás, Kardos Dániel összetételű kiváló úszással bronzérmet szerzett, aminek következtében szinte felrobbant az uszoda!

– Sokat készültünk erre a versenyre, alapozással, edzőtáborokkal – mondta Kakuk Koppány Zéta. – Fenomenális eredményt értünk el, mindenki remekül úszott. Sajnos a vízben kevésbe hallottuk a biztatást, de jó érzés volt, hogy mindenki nekünk szurkolt.