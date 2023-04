A héten már a második mérkőzését vívta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a Komárom VSE szerdai, idegenbeli sikerét követően a tabella első helyén álló Tatabányai SC ellen is szeretett volna pontot szerezni. A két egykoron sokkal szebb napokat is látott klub összecsapása remek iramban kezdődött, azonban a nagy szélhez egyik csapat sem tudott alkalmazkodni, így rengeteg volt a ki nem kényszerített hiba. A vezető találatot is ebből szerezte meg a Tatabánya, hiszen egy, a szél által megtolt nagy bedobást követően Gál Mátyás vett le a labdát az ellenfélnek, Kovács István pedig köszönte szépen és a bal alsóba gurított, három méterről (0–1). A hátrányba kerülő kaposváriak próbáltak ritmust váltani, még úgy is, hogy a szél a tatabányaiakat támogatta.

A szünet előtt több, igazán nagy gólszerzési lehetősége is akadt a hazaiaknak. Félórányi játékot követően Zólyomi Dávid szabadrúgására érkezett jól Harsányi Dániel, de a belső védő fejesét nagy bravúrral kitenyerelte a bal alsóból Lóth Péter. Ezt követően egy teljesen jogosnak tűnő büntetőt nem adott meg a Kaposvárnak a játékvezető, miután a tizenhatoson belülre betörő Zólyomi Dávidot vitték le a földre, majd egy tűzijátékot is megúsztak a vendégek, hiszen előbb Pintér Norbert, majd Ekker Milán lövését is blokkolni tudták a védők.