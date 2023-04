Összesen három távra lehetett nevezni. Az első a 4-11 évesek számára nyolc akadályt kellett leküzdeni egy kilométeren, a másodikon négy kilométeren keresztül 15+ akadályt kellett teljesíteni a 12-18 évesek és a csapat kategóriában indulók számára, a harmadikon már 2x15+ akadály volt nyolc kilométeren, tehát 2x4 kilométert kellett teljesíteni a 19 vagy annál idősebbeknek.

– A különböző kategóriák tekintetében nagyon büszke vagyok arra, hogy a kisiskolások és az óvodások is nagyon aktívan részt vettek az eseményen, idén is közel nyolcvanan indultak el ebben a kategóriában, nagyon népszerű a kisgyerekek körében, nekik egy kilométert kellett teljesíteni – emelte ki Vörös Péter. – A helyi meghatározó intézmények és cégek is képviseltették magukat, erre is különösen büszkék vagyunk. Idén először indítottunk egy rendvédelmi futamot is és természetesen ez a verseny része az egyetemi MEFOB bajnokságnak is. Közel tíz egyetem a MATE-val együtt vett részt ezen az eseményen. Ami miatt még nagyon fontos ez a rendezvény, hogy Kaposvárnak van egy fontos célkitűzése, hogy a legegészségesebb város akar lenni 2030-ra és azt gondolom, hogy ilyen jellegű eseményekkel lehet az egészséges életmódot, a szabadidősportot népszerűsíteni.

Ebben az évben több mint háromszázan neveztek erre az eseményre a különböző kategóriákban. Lehetett indulni egyéni csoportokban, férfiben és nőiben, a kisgyerekeknek az egy kilométeres távon, valamint voltak különböző csapatkategóriák is. A helyi cégek és intézmények is csapatokat indítottak.