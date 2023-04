A legutóbbi, Alba Fehérvár KC elleni idegenbeli döntetlen után (28–28) Debreczeni-Klivinyi a klub hallgatását megtörve kimondta: valóban nagyon nehéz helyzetben vannak, rossz a hangulatuk, nehéz egy–egy meccsre felpörögniük és annak sincs szerződése a következő szezonra, akinek lett volna. Ez utóbbi azért több kérdést is felvet az SKC jövőjével kapcsolatban, akár még az is előfordulhat, hogy egy élvonalbeli tizenharmadik, kieső helynek is lehet jelentősége.

Sok kérdést felvet ez a nyilatkozat, ám mindeddig nem reagált rá a klub, úgy tesznek, mintha meg sem történt volna, pedig megtörtént. Egyszóval nem ideális a helyzet, ám a NEKA elleni idegenbeli bajnokit is vélhetően az fogja eldönteni, hogy Debreczeni-Klivinyiék ebben a rossz hangulatban mennyire képesek felpörögni erre a hatvan percre, mert alaphelyzetben Uros Bregar nem túl bő játékoskerete is erősebb, mint Bohus Beátáé. Igaz, nem tudni milyen kerettel utaznak a "szomszédba", legutóbb az Alba Fehérvár KC ellen Papp és Wald is hiányoztak. Távollétükben is esélyesnek számítanának Balatonbogláron, hisz nélkülük is ikszeltek annak a Fehérvárnak az otthonában, mely négy éve (!) nem szerepelt ilyen jól.

A legutóbbi tizenhat ponttal zárták a bajnokságot, most hat fordulóval a vége előtt már huszonegy van nekik. Nem volt tehát rossz eredmény ez a döntetlen, főként, ha hozzátesszük, hogy a Praktiker–Vác is botlott a Köfém Sportcsarnokban (24–24), Debreczeni-Klivinyiből inkább az elkeseredettség beszélt a lefújás után, ami vélhetően ebből a nehéz helyzetből fakad, nem a döntetlen miatti bosszúság volt az ok. Ha igen, az nagy gond lenne, mert Budaörsön hasonló eredményekben valószínűleg bőven lesz része.

Az újonc bogláriaknak alaphelyzetben kevés sansza lenne a sikerre, főként, ha a Debrecenben hiányzókra – Uhrin, Horváth Petra, Zsembery – ezúttal sem számíthatna Bohus Beáta, aki a vereség okaként meg is említette, hogy nem tudott úgy és annyit cserélni, amennyit az a találkozó igényelt volna. A sereghajtó akadémistáknak ráadásul mindössze két, hazai sikerük van a bajnokságban, az egyiket az újonc EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE ellen aratták, másikat pedig azzal a Kisvárdával szemben, mely szezoncsúcsot ért el ellenük a tizenhat(!) eladott labdával, ami mellé hét technikai hibát is elkövettek. Nehéz helyzetben van a Siófok, de ennyire előzékenyek talán nem lesznek.

– A Siófoknak a bajnokságban a játéka nagyon ingadozó, de jó csapat, rutinos játékosokkal, külföldiekkel, taktikailag mindig felkészültek, hogy nem tudnak stabil teljesítményt nyújtani nem tudom mitől lehet, de ezzel nem foglalkozunk, szeretnénk jól játszani – nyilatkozta a szélső Szabó Anna a klub honlapján, aki hat lövésből öt gólt szerzett a két klub tavaly szeptemberi összecsapásán, melyen az akadémisták harminckilenc perc után öttel vezettek (12–17), de tíz perccel a vége előtt is döntetlenre álltak (22–22) ám végül néggyel kikaptak. Szabó mellett Uhrin Lili is nagyot játszott, kilenc gólnál állt meg, ám könnyen lehet, hogy ezúttal nem fog pályára lépni. Más lesz a siófoki keret is, hisz akkor még volt Janjusevic, nem volt viszont sérülés miatt Milosavljevic, de Papp és Wald is vélhetően kihagyja ezt a hatvan percet.

– Siófokon is egy szoros meccset játszottunk, szeretnénk megmutatni mennyit fejlődtünk az eltelt idő alatt – mondta Szabó Anna, aki szerint mentálisan nagyon jó állapotban vannak, a Kisvárda Master Good SE elleni siker hatalmas löketet adott a csapatnak.

Kajdon Blanka újra Balatonbogláron

Különleges mérkőzés lesz Kajdon Blanka számára, aki akadémiai nevelés, a NEKA együttesével feljutást ünnepelhetett, majd az élvonalban Juhász és Koronczai mögött a harmadik legtöbb gólt szerezte, vezéregyénisége volt ifjabb Kiss Szilárd vezette akkor Boglári-Akadémia SZISE nevű együttesnek, mely tizenhárom ponttal sem tudta megőrizni első osztályú tagságát! Összehasonlításként, Bohus Beáta tanítványai most ötnél járnak húsz forduló után. A kiesést követően a Vasasban folytatta, mely szintén elbúcsúzott a legmagasabb osztálytól, majd nyáron jött Siófok, melynek színeiben első alkalommal tér vissza ellenfélként az akadémiára.