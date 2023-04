A somogyi kosárlabda-szövetség célja, hogy a megye kosarasai külföldön is kipróbálhassák magukat, sportélményeket szerezhessenek. Ahogy az is, hogy a szervezet új nemzetközi kapcsolatokat építsen, valamint tapasztalatokat szerezzen másutt bevált jó gyakorlatokat illetően. Korábban, jó kapcsolatot ápoltak főleg horvát csapatokkal, melyeknek köszönhetően több tornára is eljuthattak a legtehetségesebb somogyi utánpótláskorú sportolók. Többek között Vojvoda Dávid, Hendlein Roland is ezeken a tornákon játszott először nemzetközi mérkőzést. Sajnos ezek a kapcsolatok forrás hiányában megszakadtak, de a most a szövetségi TAO-keret lehetőséget biztosított újak kiépítésére.





Kettőezer-tizenkilencig Kaposváron rendezték a Youth Basketball fesztivált, mely remek alkalom volt arra, hogy külföldi ellenfelekkel mérjék össze erejüket a somogyi együttesek. Sajnos, a Covid-járvány alatt a torna szünetelt, s az idén már Brnóba költözött. A szervezőkkel való jó kapcsolat miatt kedvezményesen, nevezési díj nélkül tudott elutazni Somogy U14-es társulata a tornára. A csapatban több korosztályos válogatott is szerepelt, akiknek jó lehetőség volt az esemény a nemzetközi tapasztalatok szerezésére. A megyei válogatott a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U14-es csapatára épült, kiegészülve a Marcali VSZSE és a Siófoki Kosársuli legtehetségesebb játékosaival, így összesen 16 játékos vett részt a megméretésen.

A csehországi sorozatra jelentkezett hat alakulat körmérkőzéses formában játszott egymással. A Kasi U14 végül mind az öt csoportmétkőzését megnyerte, a fináléban az YG Basket Brno csapatát 74–49 arányban verte, elhódítva ezzel a kupát.

Eredmények

Somogy U14–Talsi (lett) 83–43 (24–17, 24–12, 20–8, 15–6); Somogy U14–Basket Kohuti (cseh) 95–42 (29–6, 26–9, 31–15, 39–12); Yeteley Silverbacks (angol)–Somogy U14 50–78 (8–25, 19–15, 13–21, 10–17); Talsi 2010 (lett)–Somogy U14 42–69 (13–18, 9–20, 6–19, 14–12); Somogy U14–YG Basket Brno 66–50 (19–8, 11–13, 20–8, 16–21); a döntőben: Somogy U14–YG Basket Brno 74–49 (21–10, 22–, 13–9, 18–20).

A csapat: Fodor Dénes, Karsai Gábor (edzők), Barabás Benett, Bekker Barnabás, Bogdán Ruben (Marcali VSZSE), Dénes Lóránd, Dross Máté, Fehér Bende, Francsics Tamás, Gáspár Benedek, Gergely Csanád (Siófoki Kosársuli), Hász Mátyás, Hernádi Benedek, Horváth Áron, Karsai Dávid, Kis Milán, Péter Zsombor, Stikl Péter.

A Gyakorló DSE U16-os lánycsapata is részt vett a sorozaton és bronzérmet szerzett.

A csapat: Elek Csaba (edző), Káldi Mária, Stikrád Dalma, Burucz Nóra, Sztankó Viktória, Sztankó Anna, Büttl Hanna. Alsó sor: Dóczi Lilla, Marosi Míra, Drescher Emma, Milanics Krisztina, Csonka Emese, Sztankó Ágnes.