– Nagyon örültem, amikor megkeresett a budaörsi csapat hiszen nagyon fontos volt, hogy NB I.-es csapathoz tudjak igazolni, a keretben sok rutinos játékos van, akiktől sokat fogok tudni tanulni – nyilatkozta Uhrin Lili a neka.hu-n. – Nagyon fontos a fejlődésem szempontjából, hogy sok játéklehetőséget kapjak az elkövetkezendő időszakban, amit ha kemény edzésmunkával is, de itt megkaphatok. Nem idegen helyre megyek, hiszen több volt NEKA-s csapattársam is lesz jövőre és a strandkézilabda válogatottból is több embert ismerek.

– Hatalmas lehetőség az, hogy a következő szezonban egy élvonalbeli csapatban folytathatom a pályafutásomat – mondta Szabó Anna. – A Budaörs egy nagyon szimpatikus együttes, rutinos játékosokkal, akiktől sokat fogok tanulni. A Budaörsben vannak ismerős arcok számomra, hiszen volt akadémisták is játszanak ott, ezért remélem könnyen fog menni a beilleszkedés.



Uhrin Lili

Fotó: Németh Levente



– Nagyon szép emlékekkel fogok elmenni innen Balatonboglárról, hiszen ez alatt az öt év alatt nagyon sok dolog történt – elevenítette fel Uhrin Lili. – A csapat nagy részével együtt ,,nőttünk fel” és szereztünk együtt élményeket, amikre mindig örömmel fogok visszagondolni. Rengeteg dolgot tanulhattam az edzőimtől, amiért mindig is hálás leszek nekik. Nagyon jó dolognak tartom, hogy ilyen fiatalon megtapasztalhattuk, milyen az NB I. világa, de szerintem majd csak most kezdődik számunkra igazán az első osztályú bajnokság.

– A NEKA a második szezonját tölti a női NB I.-es bajnokságban, és miután a 2020-2021-es keretből 14-en igazoltak az élvonalba, egyértelműen sikeresnek tekinthető az a korszak is – fogalmazott Mocsai Tamás ügyvezető. – Az idén nagy valószínűséggel ismét búcsúzunk az első osztálytól, ám Csíkos Luca (Vác), Varga Emília (Mosonmagyaróvár), Juhász Kata (DVSC) és Gém Léna (Kisvárda) után újabb két játékos kapott szerződést, a beválást segítő élvonalbeli idény tehát ismét elérte célját, fiataljaink, egy év rutinnal a hátuk mögött bizonyíthatna jövőre az NB I.-ben, és reméljük, minél több játéklehetőséget kapnak majd.