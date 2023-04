A 2022/2023-as bajnoki idényben vasárnap este immár hetedszer feszült egymásnak a Fino-Kaposvár és a Bp. Pénzügyőr SE. A kérdés az volt, hogy sikerül-e pontot tenni a Kaposvár Arénában a bajnoki elődöntő végére, vagy szerdán este Budapesten – immár nyolcadszor – egymásnak feszül a két társaság. Jó hírt jelentett a házigazda kaposváriaknak, hogy a bárányhimlős kubai légiós, Lescay Favier Tomas Alejandro rendbejött, s így újra elfoglalhatta helyét a kezdő csapatban.

Elképesztő hangulat fogadta az arénában a csapatokat; a szurkolók gyaníthatóan gyorsan tudatosítani akarták, hogy a vendég Pénzügyőrnek nem lehet itt semmi keresni valója. Ettől függetlenül ők kezdték jobban a nyitójátszmát, ám a Fino-Kaposvár gyorsan fordítani tudott, a szett végén pedig már hat pont volt a külőnbség a két csapat között. A találkozó pontkirálya, Baróti Árpád káprázatosan játszott: csak az első felvonásban nyolc pontot termelt, amihez még Bögöly Gábor ötöt tett hozzá. A Pénzügyőr csupán hét pontot szerzett az első játszmában: a több 12 pontot mi adtuk nekik oda. Ebből kilenc nyitásrontás volt, de akkora fölényben játszott a házigazda Fino-Kaposvár, hogy még ez is bőven belefért.

A folytatásban is eleinte a bajnoki címvédő Pénzügyőrnél volt az előny, de megint gyorsan változott a leosztás. A vendégek erejét felőrölte, hogy rendre hátrányban kell(ett) játszaniuk. Bár az a játékrész alakult a legszorosabban, mégis egy pillanatig sem fogott veszályben az újabb szettgyőzelem.

A harmadik, utolsó felvonásban mondhatni már csak egy csapat volt a pályán. Jókay Zoltán, a Pénzügyőr mestere előbb 3–0, majd 9–4 arányú hazai vezetésnél hívta magához a játékosait. A kaposvári előny azonban csak egyre tovább nőtt, miközben Jókay mester egymás után kapta le kulcsjátékosait a pályáról. A végére csak annyi maradt a kérdés, hogy a Fino mikor tesz pontot a 73 percig tartó összecsapás végére. „Álljatok fel! Álljatok fel! – skandálta boldogan a kaposvári szurkolóserek, amely még a meccs után is sokáig éltette és ünnepelte a döntőbe jutott kaposvári társulatot.

Én már hosszú évtizedek óta járok röplabda meccsekre – anno 1992-ben az első bajnoki címünknél is ott voltam a régi körcsarnokban –, de ilyet még nem igazán láttam. Volt, hogy egymás négyszer vagy ötszöt is összeállt a háló fölött a blokk, amivel egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a vendég fővárosiak. Amúgy is a játék minden elemében magasan a Pénzügyőr fölé nőttünk, vagyis a győzelem – és a döntőbe jutás – nem képezheti vita tárgyát.

Nem tudom, hogy mennyi pihenőt kapnak a játékosok, de nagyon nem igazán lehet ellazulni. Egy hét múlva, április 23-án, vasárnap már kezdődik az az idei bajnoki finálé. ami az újonc Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn otthonában rajtol majd.

Fino-Kaposvár–Bp. Pénzügyőr SE 3–0 (19, 22, 17)

Kaposvár Aréna, 1500 néző. Vezette: Adler, Horváth M.

Fino-Kaposvár: Bartunek (3), Quevedo (7), Iván B. (10), Baróti (15), Bögöly (13), Lescay (4). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (–), Tóth K. (2). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. Pénzügyőr SE: Magyar B. (–), Kiss D. (8), Nascimento (6), Kovács Z. (9), Dávid Cs. (2), Rása (4). Csere: Bruno (liberó), Tomanóczy B. (1), Tordai (2), Majoros B. (3), Tamási D. (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–5, 10–9, 15–13, 15–15, 18–15, 20–17, 24–18, 25–19 (23 perc).

2. játszma: 4–5, 10–7, 15–10, 20–17, 21–20, 24–21, 25–22 (27 perc).

3. játszma: 3–0, 5–2, 9–4, 10–5, 13–5, 15–8, 20–11, 24–16, 25–17 (23 perc).