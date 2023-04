Balatonlelle és Boglár legszebb strandjait is érinti a Fuss Neki futófesztivál április 16-án. A családbarát rendezvényen a rutinos és kezdő futókat egyaránt várják, hiszek öt táv közül is választhatnak a mozogni vágyók. A szervezők a 800 méteres távot elsősorban a gyermekeknek ajánlják. A két kilométeres táv a kutyabarátoknak is ideális lehet. A hobbi futóknak az öt kilométeres távot, a gyakorlottabbak pedig a negyed és félmaratoni távon is kipróbálhatják magukat.

Néz meg az előző év legjobb pillanatait!