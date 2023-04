Mindkét csapat számára volt még tétje a mérkőzésnek, hiszen a házigazdánál még élt az esély a legjobb nyolc közé jutásra, a kaposváriak pedig a tizedik helyüket akarták megtartani. Ehhez győzniük kellett volna a DEAC ellen ellen, de még egy esetleges vereséggel is megőrizhették volna a pozíciójukat, ha az MVM-OSE Lions kikap Szegeden. Nem volt egyszerű helyzetben a meccs előtt Szőke Balázs vezetőedző, hiszen Sebastian Aris még mindig nem játszhatott, valamint Halmai Dániel sem lehetett ott a többiekkel, mindössze tíz játékos keltek útra szombat reggel Debrecenbe.

Finoman szólva sem hozott kosáresőt az első negyed eleje, talán a tét nyomta rá a bélyegét a mérkőzésre. De ennek ellenére is voltak szép jelenetek, mint például Hughes gyönyörű zsákolása vagy éppen Paár és Gabric triplái. Kart karba öltve haladtak a felek, Paár Márk harcolt ki egy 2+1-es akciót, de Drenovac egy triplával egyenlített, s ez volt az első etap utolsó akciója. A folytatásban is inkább a küzdelem dominált, nagyot harcoltak mindkét palánk alatt a felek. Közben Paár újabb ziccert dobhatott, így ő volt ekkor a meccs legeredményesebb játékosa. Ezután jött egy kisebb hullámvölgy, melyet a hazaiak kihasználtak és nyolc ponttal elléptek, ebben nagy szerepe volt Scottnak is, aki zsinórban két hármast is bevágott. A félidő hajrája azonban újra magukra találtak a somogyiak és feljöttek háromra, az utolsó dobás Hughesé volt, ám félpályása célt tévesztett.

Fotós: Lang Róbert



Három kaposvári eladott labdával indult a második játékrész, ráadásul Hughes technikait is kikapott, Garamvölgyi emelt be egy távolit, ami után időt kért Szőke Balázs. De hiába, több mint négy percig gólképtelenek voltak a kék-fehérek, s tíz ponttal elléptek a hajdúságiak. Hiába faragtak többször is hátrányukból a Kometa kosarasai, mindig jött egy-két hiba, mely után vissza tudta állítani a különbséget Andjelko Madnics alakulata. A szakasz végéhez közeledve aztán Hendlein dobott be egy visszalépős hármast (a meccsen összesen négyet értékesített a kaposvári klubikon), majd Brown kígyózott be a védők között és szerzett szép ziccert, ám ezzel együtt is közte tíz volt a zárószakasz előtt. Az utolsó felvonásban nagyot küzdött a vendégegyüttes, mely többször is benézett tíz pont alá, de a házigazda mindig tudott váltani, s végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

Mivel a Szeged hazai pályán legyőzte az MVM-OSE Lions együttesét, így a Kometa Kaposvári KK a tizedik helyen zárta az alapszakaszt.

DEAC–Kometa Kaposvári KK 83–71 (18–18, 25–22, 19–12, 21–19)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok. V.: dr. Mészáros Balázs, Ádám József, Rácz Zsolt Róbert.

DEAC: Govens (-), Mócsán B. (15/3), Neuwirth (3/3), Garamvölgyi (6/6), Tóth Á. (7). Csere: Taylor (7), Drenovac (20/6), Scott (19/15), Polyák L. (6/6), Gáspár M. (-). Vezetőedző: Andjelko Madnics.

Kometa Kaposvári KK: Brown (11/3), Puska B. (-), Parsons (11), Gabric (11/9), Hughes (16). Csere: Bogdán B. (-), Paár M. (8/3), Krnjajski (-), Hendlein R. (14/12), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.