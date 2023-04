A Csurgó csapata nélkülözte a találkozón Matko Rotimot, aki az utolsó edzésen könnyebb sérülést szenvedett így nem állt Baranyai Norbert rendelkezésére. Ettől függetlenül jól indult a derbi, Markez hamar betalált és juttatta előnyhöz a somogyiakat. Erre gyorsan jött Jamali válasza, majd hol az egyik, hol a másik csapat szerzett gólt. A hazai kapuban Kránitz remekelt , de Holló is elkapta a fonalat és ez a gólok számán is meglátszott. A félidő hajrája izgalmasra sikerült, bár Markez találatával két gólos előnyre tett szert a Csurgó, de a hazaiak egalizáltak és a félidőben hazai előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrészben egy magabiztos védekezéssel indított a Csurgó, így nem nőtt a hazaiak előnye, sőt sikerült kiegyenlíteni, majd Herceg találatával a vezetést is visszavennie a Csurgónak.

Bár a találkozón a Csurgó játéka volt a meghatározó a Cegléd egyetlen egy percre sem adta fel és minden támadásában a gólszerzésre törekedtek. Ebben a segítségükre volt az is, hogy a vendégek rendre bele-bele hibáztak, és így megkapta a lehetőséget a Cegléd a győzelemre. Krszmancsics igazi vezéregyénisége volt a Csurgónak és így tartotta a lelket a társaiban. Itt is-ott is hibáztak a fiúk a támadásban, Gebhardt is kihagyta a helyzetét így a táblán ismét egál volt. A véghajrára Szeitl kipontozódott, de Herceg kritikus helyzetben betalált . Az utolsó 20 másodpercben már nem volt esélye a gólszerzésre a hazai csapatnak, így a Csurgó behúzta a találkozót.

HÉP-CEGLÉD–CSURGÓI KK 24–25 (13–12)

Abony, 250 néző. Vezette: Sándor, Szabó CEGLÉD: KRÁNITZ 1 – PÁSZTOR Á. 3, Markovics 3, SPEKHARDT 3, Bartha 4, Juhász K. 1, SZEPESI I. 3. Csere: Aleksza (kapus), Dzsamali 3 (1), Tóth M. 2, Mazák, Kállai 1, Teleki, Kende, Csomor. Edző: Nagy Károly CSURGÓ: HOLLÓ – Bazsó, HERCEG 6, KRSZMANCSICS 6, Szeitl E. 1, MARKEZ 7 (3), Gebhardt 1. Csere: Füstös Á. (kapus), Vasvári, Borsos, Gábor 1, Spruk 1, Skol 1, Tóth Á., Krecic 1, Szeitl L. Edző: Baranyai Norbert Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 9. p.: 4–4. 16. p.: 6–6. 21. p.: 7–9. 25. p.: 9–9. 37. p.: 16–16. 41. p.: 17–18. 48. p.: 20–20. 53. p.: 21–22. 57. p.: 23–23. Kiállítások: 8, ill. 16 perc Hétméteresek: 1/3, ill. 3/3

Egész héten, kemény munkával készültünk a Csurgóra, de tudtuk, hogy erősebbek a játékosaik. – értékelte NAGY KÁROLY a Cegléd vezetőedzője. Megpróbáltuk olyan játékot felépíteni amivel meglepetést okozhattunk. Sajnos Jamali sérülése és Barta piros lapja sem jött jókor, hiszen így két fontos játékosunk kiesett. Több olyan technikai hibákat vétettünk, melyeket a Csurgó jól kihasznált, kiélezett helyzetben gólt tudott lőni. Ugyanúgy, mint a Komló ellen, kiélezett helyzetben az ellenfél a végén gólt tudott lőni. Sajnos a rutintalanságunk ismét előjött. Olyan küzdelmes mérkőzést kaptunk amire számítottunk.- mondta Baranyai Norbert

Csurgó mestere. Sajnos, rengeteg hibával játszottunk és nem sikerült nagyobb előnyt kiharcolnunk.. Izgalmasra sikerült a végjáték és egy kis szerencse is kellett, hogy nyerni tudjunk. Fegyelmezetlenek voltunk, és sokat hibáztunk a támadójátékban. Mikor kisebb előnyt szereztünk, rendre visszaengedtük a hazai csapatot. A kapusteljesítményünk meghatározó volt, átlövőjátékunk sokat javult az előző mérkőzésekhez képest. Bízom benne, hogy tovább javítunk a játékunkon és biztosabb játékkal léphetünk tovább.