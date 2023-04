A balatoniak nyugodtan készülhettek erre a bajnokira, hisz messze a várakozások felett teljesítenek, újoncként legutóbb tizenöt ponttal zártak, most pedig már huszonegy van nekik öt fordulóval a vége előtt. Idegenben sem kell már félteni Sótonyi edző tanítványait, hisz legutóbb három pont után most nyolcnál járnak. Tizenegyből hatszor kaptak ki vendégként, de a dabasi (21–20) és a csurgói (26–24) hatvan percben is benne volt a győzelem lehetősége.

A két klub őszi bajnokiján eggyel a Farkasok nyertek Jóga húsz másodperccel a vége előtt lőtt góljával (27–28). Utóbbi remek napot fogott ki, hét kísérletből hét gólt ért el, a megfékezése ezúttal kulcskérdés lesz. Főként, hogy vélhetően nem lesz az akkor három–három találatot jegyző Potisk, illetve Bura, az előbbi sérülés miatt április másodika, utóbbi pedig február tizennyolcadika óta nem játszik. Ezzel szemben boglári oldalon viszont az akkor hiányzó Temesvári most ott lehet a csapatban, sőt, Draskovics is játszott már másfél percet a legutóbbi, Dabas KC elleni hazai siker alkalmával.

Az őszi bajnokin nem ment Sótonyi edző kapusainak, Palasics és Deményi is két–két védésig jutott, Delynek pedig hatból csak egy lövése ért célba, ám vélhetően ekkora előnyt most nem fognak kapni Sztrakáéktól a gyöngyösiek, akik idén még nem nyertek otthon, négy meccses negatív szériában vannak. Ezek mindegyike "benne volt a pakliban", hisz a Balatonfüredi KSE (23–28), az FTC (25–29), a Telekom Veszprém (29–38) és a OTP Bank–Pick Szeged (26–32) vitte el tőlük a két pontot. A Sport36–Komló elleni volt az utolsó (27–24) sikerük saját közönségük előtt még tavaly december kilencedikén, így vélhetően nagy motivációval fognak pályára lépni.

A legutóbbi fordulóban Tatabányán kaptak ki (34–25) Schäffer és Varsandán öt–öt góljával a hétvégén, hét közben pedig Ligakupa elődöntőt játszottak a Fejér–B.Á.L Veszprém otthonában, ahol négygólos előnyt szerzetek (26–30) a visszavágóra Varsandán hat és Schäffer öt találatának is köszönhetően. A gyöngyösiek edzőjük, Bíró Balázs szerint komolyan veszik ezt a sorozatot.

– Próbáltuk forgatni a társaságot, mert hétvégén a HSA NEKA érkezik hozzánk, és az egy nagyon fontos mérkőzés lesz a számunkra a bajnokság szempontjából – nyilatkozta a tréner. – Bízom benne, hogy a srácok addig tudnak annyit pihenni, és össze tudjuk úgy állítani a hadrendünket és a lelkiállapotunkat, hogy győztesen vívjuk meg azt a mérkőzést is.

Bodócs és Sisa hazatérnek, Kovács egy éve harcképtelen

Boglári oldalon a tizenkilenc éves átlövő, Bodócs Marcell és huszonegy éves szélső, Sisa Erhard számára ez nem csak egy találkozó lesz a sok közül, hisz mindketten Gyöngyösről érkeztek az Akadémiára, utóbbi egy veszprémi kerülővel. Sisa a legutóbbi szezonban már pályára lépett ellenfélként a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokban, akkor három találatot ért el. A mátrai klub még azok közé tartozik, melytől egyelőre nem sikerült pontot elvenni a balatoniaknak. A keret harmadik gyöngyösi tagja Kovács Gergő, ám utóbbi tavaly április másodika óta nem játszik sérülés miatt, azaz több mint egy éve nem áll már Sótonyi László rendelkezésére. A Farkasoktól a házi góllövőlistán harmadik Schäffer Zsolt, illetve Gráf Martin és Lakosy Máté tartoztak korábban az akadémia kötelékébe, Menyhárt pedig a BBSC Balatonboglárban kezdte pályafutását.