A szerdai nagy utazás után, a HÜBNER BS Nyíregyháza otthonában léptek pályára Hendlein Rolandék, ezúttal már Naturtex-SZTE-Szedeák ellen futott ki a parkettre a Kometa Kaposvári KK, mely két sikerrel és egy vereséggel kezdte az alsóházi rájátszás tízmeccses sorozatát. A nyírségiek elleni siker során újra ott lehetett az együttesben Sebastian Aris, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy diadallal térhetett haza a csapat. A dán karmesternek azonban újra fájdalmai voltak, így kénytelen volt kihagyni ezt a találkozót. Mely előtt köszöntötték Filipovics Gordant, aki ezen a napon ünnepelte az 58. születésnapját.



Fotó: Lang Róbert



A meccset Puska Bence szép betörése és triplája vezette fel, Tomislav Gabric és De'Sean Parsons is aktivizálta magát, így a hazaiaknál volt az előny. A túl oldalon Person vette vállára a csapatát és az ő vezérletével fordítottak a vendégek. Akik keményen, faulhatáron védekeztek, aminek meg is lett az eredménye, hiszen hárommal nyerték az első etapot. A folytatásban Halmai Dániel egy labdaszerzés után gyönyörűen szolgálta ki Parsonst, aki így könnyű ziccert dobhatott. A fiatal játékos kullancsként tapadt Washingtonra, a szegediek karmestere nem is tudta úgy irányítani a csapatát, ahogy azt megszokhatták tőle. Michael Hughes ugrasztotta talpra a nézőket, miután elemi erővel húzta a gyűrűbe a labdát. Az első félidő utolsó próbálkozása Gabricé volt, ám a dudaszós, emberről elengedett, kilencméteres triplája célt tévesztett, de így is a házigazda vonulhatott nyugodtabban a nagyszünetre, hiszen 38–36-ra vezetett.

A térfélcsere után is inkább a küzdelem dominált, egyik fél sem tudott jelentősebb fórt kialakítani, kart karba öltve haladt a két rivális. Person két jó büntetőjével négy ponttal elléptek a szegediek, akik ezt a fórt meg is tudták tartani a harmadik felvonás végéig. A meccs ezen szakaszában nagyon nem akart összeállni a kaposváriak támadójátéka, rengeteg volt a kimaradt helyzet, s sokszor az utolsó pillanatban volt kénytelen valaki dobni, ami sohasem jelentett jót. A zárószakasz eleje is jobbára az alföldieké volt, aztán jött Isiah Brown, aki egymaga eltüntette a különbséget. Nagy harc dúlt a pályán, szinte minden egyes akció végén földre került valaki. Hiába egyenlítettek ki a hazaiak, az ellenfélnél mindig volt valaki, aki egy kosárral lendíteni tudott alakulata szekerén. Washington nagyon elkapta azt a bizonyos fonalat, remekül szolgálta ki a társait, de ha kellett ő maga fejezte be a támadás(oka)t. Már csak két perc volt vissza, amikor 76–81 állt az eredményjelzőn, azaz egy huszáros hajrára lett volna szüksége a Kometa kosarasainak a győzelem kiharcolásához. Ez azonban elmaradt, így az SZTE nyerte meg teljesen megérdemelten a mérkőzést.

Kometa Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák 81–88 (20–23, 18–13, 16–22, 27–30)

Kaposvári Városi Sportcsarnok. V.: Kapitány Gellért, Minár László Balázs, Szilágyi Bálint.

Kometa Kaposvári KK: Brown (27/6), Puska B. (5/3), Parsons (15/3), Gabric (13/9), Hughes (14). Csere: Paár M. (-), Krnjajski (7/3), Bogdán B. (-), Hendlein R. (-), Halmai D. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington (23/6), Person (20), Polányi (-), Bognár K. (11), Nicholson (12). Csere: Balogh S. (2), Carter (16), Kerpel-Fronius B. (-), Filipovic S. (4). Vezetőedző: Nikola Lazics.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–2, 4. perc: 10–6, 9. perc: 20–19, 11. perc: 223–25, 14. perc: 27–25, 20. perc: 38–36, 22. perc: 41–37, 24. perc: 41–42, 28. perc: 50–52, 30. perc: 54–58, 32. perc: 59–62, 34. perc: 66–66, 36. perc: 70–74, 38. perc: 76–81.