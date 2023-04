A 29 éves szakember a kézilabda megszállottja, aki játékosaival a kölcsönös bizalom kialakítását tartja a legfontosabbnak, hiszen ahogy elmondta: a céljaik mindig közösek.

– Amennyire külső szemlélőként ismerem a NEKA-t, pontosan tudom, hogy az ország egyik legjobb és legprofibb sportakadémiájáról van szó, ahol minden biztosított a gyerekek fejlődéséhez, de az edzők számára is inspiráló ez a közeg a minőségi munkához – nyilatkozta a neka.hu-n Zsadányi Sándor. – A következő szezonban mindenképpen váltani szerettem volna, így nagy örömmel és motivációval érkezem Balatonboglárra. A munkatársak között számos elismert szakember van, így biztos vagyok abban, hogy sokat fogok tanulni tőlük.

Fotós: Huszár Márk



A NEKA növendékek elhivatott gyerekek, akik sikeres kézilabdázók szeretnének lenni, és ezért mindent meg is tesznek.

– Ezt várom talán a legjobban, tudom, hogy olyan fiatalok közé érkezek, akiknek nagy terveik vannak, úgyhogy találkozni fognak az ambícióink és a céljaink – tette hozzá. – Ez egyébként Egerben is így volt, és bár a lányok egyetemre jártak, minden erejükkel a klub sikereiért küzdöttek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a bajnoki ezüst- és bronzérem, amit az elmúlt években nyertünk. Edzőként megszállottnak tartom magam a szó legjobb értelmében, a kézilabda a szenvedélyem. Természetesen az utánpótlásban dolgozni kicsit más lesz, mint a felnőttmezőnyben, érzékenyebbnek kell lenni, de amúgy sem vagyok az a vaskalapos edző. Év elején el szoktam mondani, hogy az életben, az utcán szeretem ha jóban vagyunk, de ha belépünk a csarnokba, és edzésről vagy mérkőzésről van szó, akkor én vagyok a főnök és az én elképzeléseim szerint kell dolgozni. Szeretek olyan légkört teremteni, ahol kölcsönösen bízunk egymásban és mindenki tudja, hogy egy a célunk: hogy ők minél jobb játékosok legyenek.

A NEKA játékosai az ország több pontjáról érkeznek, távol az otthontól élnek, tanulnak, sportolnak, így az edzők egy kicsit pótszülők, egy kicsit pedagógusok is.

– Ezt egyáltalán nem bánom, a gyerekekkel mindig könnyen megtalálom a közös hangot, így ettől a feladattól nem rettenek meg, a játékosaim számíthatnak rám mindenben – fogalmazott Zsadányi Sándor. – Egerben is sokszor fordultak hozzám a problémáikkal, tanácsot kértek, azt gondolom, ez is edzői feladat.