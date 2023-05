A keszthelyi Festetics-kastélyban került megrendezésre a 44. Magyar Kerékpáros Körverseny, azaz a Tour de Hongrie csapatbemutatója, május tizedikén pedig el is kezdődött a viadal. A bemutatón a kilenc WorldTeam, kilenc ProTeam és három kontinentális csapat, illetve magyar válogatott 132 versenyzője tette tiszteletét, s üdvözölte a magyar szurkolókat. Ezután bemutatták a 2023-as megkülönböztető mezeket. A fehér trikó a legjobb magyar versenyzőnek, a piros a hegyi pontverseny győztesének, a zöld a pontverseny első helyezettjének, a sárga pedig az összetett éllovasának jár.

Az első szakasz Szentgotthárdról indult és oda is érkezett vissza, a rajtvonal első sorába a verseny öt nemzeti bajnoka sorakozott fel, a román Emil Dima, a bahreini Ahmed Madan, az izraeli Itamar Einhorn, az ausztrál Luke Plapp és a lett Emils Liepins, illetve a regnáló Európa-bajnok, Fabio Jakobsen. Az utolsó három kilométeren egy bukás borzolta a kedélyeket, melyben a Tour de France-győztes szupersztár, Egan Bernal is belekerült, a kolumbiai azonban folytatni tudta a viadalt. A befutónál célfotó döntött, bár Danny van Poppel tökéletesen vezette fel a hajrát csapattársának, Sam Bennettnek, a célvonalat Dylan Groenewegen szelte át hamarabb.

A második táv Zalaegerszegről indult, ahol borús idő fogadta a rajthoz álló 131 kerékpárost. A regnáló ausztrál bajnok, Luke Plapp az előző etapi bukása során agyrázkódást szenvedett, így nem tudott rajthoz állni. Jenno Berckmoes ugyanebben a bukásban szerzett sérüléseket, és bár elindult a szakaszon, mindössze tizenegy kilométer után feladta a küzdelmet. A verseny legnagyobb sztárja, a kolumbiai Egan Bernal viszont kisebb sérülésekkel megúszta az esést, így részt vehetett a második távon. A kaotikus hajrában a Team DSM vezette fel a hajrát, majd Caleb Ewan indult, de túl korán. A legerősebb Fabio Jakobsen volt, a holland Phil Bauhaust és Vito Braetet előzte meg a befutónál. A magyarok közül Karl Ádám zárt a legelőkelőbb helyen, huszonegyedikként. Jakobsen az összetettben a jobb helyezésszámnak köszönhetően átvette a vezetést honfitársától, Dylan Groenenwegentől. A zöld trikó Phil Bauhausra került át, Matus Stocek és Rózsa Balázs megtartották a piros, illetve a fehér trikót.

Fotó: Muzslay Péter

A harmadik szakaszban a kaposvári Csiky Gergely Színház elől, a Rákóczi térről rajtoltak a kerékpárosok, amely a hegyi menők számára kulcsfontosságú, 180 kilométeres etap volt. Egy rövid kaposvári kört követően a mezőny délre fordult és a Mecsekbe érve két kört tett meg a hegyek között. A legnagyobb kihívást a pécsi hegyoldal, a Bárány utca jelentette: a másfél kilométer hosszú, átlagosan tizenegy százalékos emelkedőt háromszor kellett leküzdeniük, mielőtt a Pécsi Állatkert előtt célba értek. A három gyorsasági és a hat hegyi részhajrá, illetve a 2500 méter feletti szintemelkedés izgalmas etapot ígért.

Kaposvár zsinórban harmadik éve adhat otthont nagy presztízsű kerékpárversenynek. 2021-ben Phil Bauhaus győzött itt a Magyar Körverseny nyitónapján, 2022-ben pedig a Giro d’Italia harmadik szakasza rajtolhatott Somogy vármegye székhelyéről. A Tour de Hongrie mezőnye immár ötödik alkalommal látogatott a Dunántúl egyik legfontosabb gazdasági, kulturális és sportközpontjába.

– Nem a véletlen vagy a szerencse műve, hogy immáron harmadik éve folyamatosan kerékpáros világverseny látogat Kaposvárra – mondta Szita Károly, a város polgármestere. – Egy-egy ilyen verseny ösztönzés a városlakóknak, hogy üljenek kerékpárra, mozogjanak, sportoljanak és így egészségesebb életet éljenek. Az pedig már csak hab a tortán, hogy az ország legjobbjainak szurkolhatunk. Mindig örömmel fogadjuk a Tour de Hongrie mezőnyét, mely immár nyolcadik alkalommal érkezik városunkba.

Esős, borongós idő fogadta a kerékpárosokat Kaposváron, ennek ellenére sokan kilátogattak szurkolni a sportolóknak. Péter Attila, a verseny egyik szervezője mutatta be a csapatokat a színház előtt, majd a rajtszalag elvágásával el is rajtolt a mezőny. Toponár felé vették az irányt a versenyzők, majd ott visszafordultak Kaposvárra, s a városba visszaérve már három perccel elhúztak a szökevények a bolytól. Amint elhagyta Somogyot, már napsütésben is részesülhetett a mezőny, de hamar újra beborult az ég. A Bárány úti etap alaposan megdolgoztatta a sportolókat, de még itt is voltak szökevények, s üldözők egyaránt. A két kör alatt folyamatosan szakadt el egymástól a mezőny. Végül a svájci Marc Hirschi négy óra huszonhét perc alatt teljesítette, s nyerte a harmadik szakaszt.