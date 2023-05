A HSA NEKA férfi NB I.-es csapatához igazolt Molnár Robin, a tehetséges balszélső korábban három évig a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, majd két évig kölcsönben a Pick Szegednél játszott, ősztől pedig ismét a bogláriakat erősíti. A felnőttválogatottban is bemutatkozó játékos kétéves szerződést írt alá. Az irányító, Sztraka Dániel pedig egy évvel meghosszabbította a 2024-ben lejáró szerződését, így még újabb két szezont tölt a villámgyors irányítón a Balaton déli partján. A HSA NEKA továbbra is magyar fiatal játékosokkal igyekszik helytállni az élvonalban.

Molnár Robin 2018-tól 2021-ig a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosa volt, majd két évig kölcsönben a PICK Szegednél szerepelt az NB I./B-s bajnokságban, az idén ráadásul nyolc mérkőzésen az élvonalban is pályára léphetett. A magas szélső nem mindig volt ilyen jó alkatú, ahogy elmondta, a kiválasztón kifejezetten alacsonynak számított.

– Annak idején NEKA-ra való jelentkezésemben egyértelműen a szakmai fejlődés volt a legnagyobb motiváció – fogalmazott a neka.hu-n. – Győrben nem volt adott minden feltétel a szakmai fejlődésre, a felvételemért a mai napig is köszönettel tartozom Gyurka Jánosnak, aki kis termetem ellenére is látta bennem a potenciált. Minden váltásnál, így most is az elsődleges cél a szakmai fejlődés, amit meggyőződésem szerint csak megfelelően erős bajnokságban, sok játékperccel lehet megszerezni. Ez volt az oka Szegedre való igazolásomnak is, hiszen megyei és az ifi bajnokság helyett, a másodosztályban számítottak rám. A szegedi fiatal akadémia, még nem olyan profi, mint a NEKA, de nagyon jó úton halad. Nagyon sokat fejlődtem védekezésben, és a fiatalszabálynak köszönhetően bemutatkozhattam az első osztályban, edzhettem és játszhattam világ szinten ismert játékosokkal. Ez informálisan is nagy segítség volt és remélem lesz is számomra. Visszatérésemben is a szakmai fejlődés motivált: első osztályban minél többet játszani. Leendő csapattársaim nagy részét, illetve a szakmai stábot jól ismerem. Remélem, segítségére lehetek a csapatnak céljai elérésében.

Sztraka Dániel ebben a szezonban mutatkozott be a HSA NEKA csapatában, irányítóként hamar beilleszkedett és sokak kedvence lett. Villámgyors megindulásaival sokszor nem tudnak mit kezdeni a védők, és nemcsak társait hozza remekül helyzetbe, de 21 mérkőzésen 74 gólt is szerzett.

– Örültem a NEKA szerződés-hosszabbítási ajánlatának – mondta Sztraka Dániel. – Úgy érzem, a lehető legjobb helyen vagyok a pályafutásom szempontjából. Minden lehetőség adott a fejlődésemhez, kitűnő szakmai stábbal és játékostársakkal tudok együtt dolgozni napról napra. Mindent megteszek, hogy segítsem játékommal a NEKA csapatát a jövőben is.

Siklóson lépett pályára a NEKA csapata az NB II.-es férfikézilabda-bajnokság dél-nyugati csoportjában, a somogyiak 32–25-ös győzelmet arattak. A néha feszült hangulatú meccsen, melyen összesen tizenkét kiállítás volt, de az akadémisták a felnőttmezőnyben is sokat tanulhatnak az ilyen találkozókból.

NB II., Dél-nyugat, férfiak – 20. forduló

MK Pelikán Siklós KC– Nemzeti Kézilabda Akadémia U23 25–32 (15–17)

Siklós, Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka, 80 néző. Vezette: Kovács Gergő, Papp Béla András.

MK Pelikán Siklós KC: Dencs B., Weinert G. (kapusok) – Sztárai P. 7 (1), Nagy Á. 5, Katona B. 3, Temesvári Z. 3 (1), Fekete Z. 2, Krizmanics G. 2, Ferenczi Cs. 1, Kovács R. 1, Sipos V. 1, Batta Z., Szakács B., Szenttamási-Nagy K. Vezetőedző: Borbándi István.

Nemzeti Kézilabda Akadémia U23: Győri N., Széll R. (kapusok) – Lendvai Sz. 7, Deák Á. 5 (2), Csanálosi R. 4 (1), Benain A. 3, Tóbiás A. 3, Bodnár Bence 2, Faluba F. 2, Varga B. 2, Angebrandt Á. 1, Hajzer D. 1, Kanyó B. 1, Pintér D. 1, Nyéki I., Viski Sz. Vezetőedző: Lehőcz Zoltán. Az eredmény alakulása. 5. p.: 1–4; 13. p.: 6–6; 16. p.: 7–8; 21. p.: 9–12; 26. p.: 13–12; 27. p.: 14–13; 30. p.: 14–17; 37. p.: 19–19; 48. p.: 23–24; 54. p.: 23–28; 56. p.: 25–29. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/3. Kiállítások: 14 perc, illetve 10 perc. Piros lap: Szenttamási-Nagy Krisztián (MK Pelikán Siklós KC – a 31. percben).

Lehőcz Zoltán: – Parázs hangulatú mérkőzésen, hullámzó játék mellett, de a találkozót végig kézben tartottuk, és sikerült begyűjtenünk a két pontot. A csapat erejét mutatta, hogy mindig volt, aki elő tud lépni, s jó teljesítményével gondoskodik arról, hogy ne kapjunk ki. Fontos szakaszhoz érkeztünk az idényben, amihez ez a mérkőzés jó felkészülés volt.

A megyei bajnokság legutóbbi fordulójában a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata Harkányból hozta el a két pontot, miután 35–28-as sikert ért el.

Somogy-Baranya megyei férfikézilabda- bajnokság – 17. forduló

Harkány SE–Nemzeti Kézilabda Akadémia 28–35 (15–16)

Harkány, Városi Sportcsarnok, 42 néző. Vezette: Drinóczi Balázs, Kóbor András.

Harkány SE: Csókás N., Tatai T. (kapusok) – Péter G. 12 (3), Szedlák B. 4, Farkas M. 3, Hegyháti A. 3, Király Zs. 3, Dencs B. 1, Sipos M. 1, Szommer R. 1, Bachmann T., Müller L. – vezetőedző: Molnár Antal

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Gulyás Sz., Széll R., Vida R. (kapusok) – Juráskó M. 7, Héjjas B. 6 (1), Szabadi M. 6, Császár Á. 3, Erdős Cs. 3, Lendvai Sz. 3, Rotter Zs. 2, Sikler K. 2, Brucker B. 1, Hajzer D. 1, Tömöri D. 1, Csengeri B. – vezetőedző: Lehőcz Zoltán

Az eredmény alakulása. 2. p.: 0–2; 4. p.: 2–2; 7. p.: 3–5; 15. p.: 8–8; 23. p.: 13–13; 29. p.: 14–16; 38. p.: 20–20; 44. p.: 20–26; 52. p.: 24–29; 56. p.: 26–33. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/1. Kiállítások: 2 perc, illetve 2 perc.