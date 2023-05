Sokgólos győzelmének köszönhetően visszavette a negyedik helyét a Focivilág kupáért kiírt kaposvári városi kispályás labdarúgó-bajnokságban a Zsíroskönyér csapata. A dobogósok már pontszámban elhúztak a mezőnytől, jelenleg több mint tíz egységgel előzik meg az üldözőket. Mindhárman – gólra törő játékkal – nyertek, s magabiztosan győzték le soros ellenfelüket. Az alsóházat a Somogy Sportja vezeti, mely ezúttal is magabiztosan nyert, nyolc góllal terhelte meg ellenfele hálóját. Megszerezte a három pontot a Kórház gárdája is, ők a Kadétokat múlták felül két találattal. Döntetlent hozott a VNFSZK és a QLR PC Bontó megméretése, kettőt lőtt mindkét alakulat az elmúlt fordulóban.

Focivilág KUPA eredményei

Liberi–Belo Bt 2–5

Az első félidő végén még csak egy góllal vezetett az éllovas, a Liberi addig jól tartotta magát. A Belo játékosai sok helyzetet kihagytak, ellenfelük egyenlített is, de az utolsó öt percben három találatot elérve megnyerték a mérkőzést.

Gólszerzők: Iványi, Horváth Milán, illetve Balogh 3, Szántó, Farkas.

Fotó: Lang Róbert

Zsíroskönyér–Matracvarázs 8–3

Elég hamar magabiztos előnyre tett szert a pályaválasztó, míg ellenfele sok helyzetet kihagyott. A Zsíroskönyér főleg kontrákra építve érte el góljait és magabiztosan nyert.

Gólszerzők: Ceglédi 3, Iványi 2, Bebics 2, Vajda, illetve Vető 2, Balogh.

Gépész Kadétok–Kórház 2–4

Fordulatos találkozót vívott egymással a két gárda, az első játékrészben felváltva vezettek. Helyzetek alakultak ki itt is, ott is, de végül ezek jobb kihasználása döntött a Kórház javára.

Gólszerzők: Őze, Schneider, illetve Kővári, Gazdag, Verebélyi, Árbogást.

Ferro FC–SZLAMB 2–6

A Ferro alakulata vezetett az összecsapás elején, de az ellenlábasa már szünetig megfordította az eredményt. A későbbiekben elment három góllal a SZLAMB és övék lett a három pont.

Gólszerzők: Rákosa, Ferenczi, illetve Ágoston 3, Papp 2, Grabarics.

Cefre–Ebola 2–5

A félidőben már 4–0-ra vezetett a tavalyi bajnok, a Cefre csak a második játékrész vége felé szépített. A gyorsabb, pontosabb, jobb játékot mutató Ebola könnyedén abszolválta a meccset.

Gólszerzők: Erdei, Rofrics, illetve Pető 2, Neubauer, Kulcsár, Laczkó.

VNFSZK–QLR PC Bontó AC 2–2

Hamar kétgólos vezetést szerzett a PC Bontó gárdája, ezt az előnyt nagy küzdelemben az ellenfél egalizálta, s a látottak alapján kijelenthető, igazságos pontosztozkodás történt.

Gólszerzők: Kántor, Zakócs, illetve Varga, Szőke B.

Somogy Sportja–AGKGY Pontrablók FC 8–4

Gólzáporos találkozót vívott egymással a két alakulat, a Somogy Sportja jobban használta ki lehetőségeit és négygólos győzelmet aratott.

Gólszerzők: Gelencsér 4, Simon 2, Tóth 2, illetve Zeleznik 2, Keniker, Kovács.

A bajnokság állása, felsőház: 1. Belo Bt (16 14 2 0 88–21) 44 pont, 2. SZLAMB (16 14 1 1 78–22) 43 pont, 3. Ebola (16 14 1 1 79–28) 43 pont, 4. Zsíroskönyér (16 10 2 4 61–41) 32 pont, 5. Ferro FC (16 10 1 5 94–47) 31 pont, 6. Cefre (16 8 2 6 58–47) 26 pont, 7. Liberi (16 8 0 8 41–42) 24 pont, 8. Matracvarázs (16 6 0 10 55–67) 18 pont.

A bajnokság állása, alsóház: 1. Somogy Sportja (16 7 1 8 46–59) 22 pont, 2. Kórház (16 6 1 9 49–66) 19 pont, 3. QLR PC Bontó AC (16 5 2 9 46–76) 17 pont, 4. Gépész Kadétok (16 4 2 10 46–75) 14 pont, 5. AGKGY Pontrabló FC (16 2 1 13 36–81) 7 pont, 6. VNFSZK (16 2 0 14 32–85) 4 pont.