A szezonban először és egyben utoljára játszott hazánk második szabvány méretű amerikai futball pályáján, a taszári Darászfészekben a Hippos, amely a Football Armoury Cowbells második csapatát fogadta. A Kaposvár-Taszár Hornets és az Oroszlány Bears összeolvadásából létrejött Vízilovak így újra hamisítatlan amerikai hangulatot csempésztek Taszárra, amit az első negyedben azzal fokoztak, hogy egy csodálatos futás után egy touchdown-nal megszerezték a vezetést (6–0), majd az extra pontot is bevitték (7–0). A Kolomposok viszont még ebben a játékrészben, szó szerint betolták az első touchdown-jukat (7–6), majd egy extra ponttal ki is egyenlítettek (7–7). A második negyedben a bal szélen vitt be újabb hatpontost a Cowbells II., (7–13), s az extra pontot sem hibázták el (7–14), így kapaszkodniuk kellett a vízilovaknak.

Kattints a képre további fotókért!

Fotó: Lang R.



A harmadik felvonásban sikerült a felzárkózás, egy szép játék után törtek át az ellenfél védelmén a Vízilovak, akik egy újabb touchdown-nal (13–14) és egy extra ponttal kiegyenlítettek (14–14). Az utolsó felvonásban próbálta beszorítani a Cowbells II. a Hippost, aminek egy újabb touchdown lett az eredménye (14–20), viszont a pontkísérletet hárították a hazaiak, akik próbálkoztak az egyenlítéssel, de a Kolomposok egy mezőnygóllal mindent eldöntöttek (14–23).

A két eddig nyeretlen csapat csatájából így a vendégek jöttek ki jobban, a Hippos első győzelme pedig továbbra is várat magára.

Hippos–Football Armoury Cowbells II. 14–23 (7–7, 0–7, 7–0, 0–9)