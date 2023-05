JUNIOROK (U20)

A II. osztályban (Nyugat) érdekelt, Szabó Dávid irányította Kaposvári Sportközpont és Sportiskola junior (U20) csapata – soraiban a nagy kerethez tartozó Radnai Lucával, Budai Viktóriával és a liberó Rády Boglárka Ágnessel – Tatabányán játszott. Az első fellépésükön magabiztosan verték 54 perc alatt a Delta Röplabda SE, Érd egyletét, majd hatalmas csatában, 113 percen át tartó parázs ütközetben, öt felvonásos összecsapáson végül a házigazda tatabányaiaknál is jobbnak bizonyult. Kétszer is a hazaiak jutottak előnyhöz, s az első, illetve a harmadik játékrészt is hosszabbításban húzták be.

Eredmények: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola–Delta Röplabda SE, Érd 3–0 (17, 15, 11); Kaposvári Sportközpont és Sportiskola–Tatabányai RSE 3–2 (–24, 23, –25, 15, 12).

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola II. osztályú junior (U20) csapata: Radnai Luca, Budai Viktória, Őszi Janka, Gombos Mirella, Lőrincz Gabriella, Kalmár Lili Kata, Borovszky Dorottya, Ferencz Emese, Vida Eszter Dorka, Rády Boglárka Ágnes (liberó), az edzőjük Szabó Dávid.