Ezután előkerült a labda, mindenki kapott egyet, természetesen a két vendég is, a feladat pedig az volt, hogy ki kellett ütni egymás kezéből a játékszert, akinek sikerült, az „ellenfelének” pontlevonás járt. A gyerkőcök akkora elánnal vetették bele magukat a játékba, hogy bizony bőszen kapták a mínuszokat Puska Bencéék és futhattak a falig. Egy szusszanásnyi pihenőt követően indult a dobóverseny, a két profi csak triplát dobhatott, míg a gyerekek előbb jobb és bal ziccert, végül középtávolit. Ám ezzel még nem volt vége, a két kaposvári kosaras, kiegészülve Horváth Norberttel a félpályáról próbálkozhatott négyszer, a kicsiknek pedig meg kellett tippelni, hány dobás landol a gyűrűben, a végeredményt fedje jótékony homály.

Mielőtt elköszöntött volna Puska Bence és Bogdán Benedek még elkészültek a közös fotók és aki kért, mindenki kapott aláírást a pólójára, cipőjére. Horváth Norbert hozott kártyákat is, melyeket szignóztak Beniék. Az edzés nem csak a gyerekeknek, a játékosoknak is örök élmény maradt.

A Kometa Kaposvári KK következő összecsapását idegenben játssza, az együttes a Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában lép majd pályára szombaton 18 órától a férfikosárlabda NB I./A alsóházi rájátszásának kilencedik, utolsó előtti fordulójában. A zárójátéknap jövő szerdán lesz, amikor is – szintén 18 órától – a paksi Atomerőmű SE vendégeskedik a somogyi megyeszékhelyen.