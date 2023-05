A szezonban utoljára kelt útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely történelme során még csak döntetlent játszott soros ellenfele, a Kelen SC ellen. Azonban ennek a sorozatnak a végére szerettek volna pontot tenni Gál Mátyásék, akik a III. kerület után a XI. kerültből is el akarták hozni a három pontot, még úgy is, hogy Borbély Ákos eltiltás, többekre pedig sérülés miatt nem számíthatott Horváth Rudolf vezetőedző, aki két Bene Akadémián nevelkedő fiatalt, Magyar Mátét és Németh Mátét is először nevezett a felnőtt csapat meccskeretébe.

A mérkőzés előtt lehulló csapadék már a kezdő sípszó előtt is bokáig érő tócsákat alakított ki a pályán, ami a folyamatosan szakadó eső miatt fokozatosan vált egyre alkalmatlanabbá a futballra. Folyamatos játék nem is alakult ki, jobbára a másik hibájából próbáltak élni a csapatok, illetve a hazaiak előszeretettel próbálkoztak átlövéssel, ami kis híján meg is hozta nekik a várt eredményt, hiszen a tizenötödik percben Tímári Norman húsz méterről, nagy erővel lőtt a felső kapufára. Újabb negyed óra elteltével is a keleniek előtt adódott gólszerzési lehetőség, ekkor Vass Benjámin közeli lövését Mikler Dániel védte bravúrral. A támadásban kevesebbet mutató kaposváriak azonban bő félórányi játék után megszerezték a vezetést: Ekker Milán nagy bedobását Szederkényi Ádám csúsztatta meg, majd Pintér Norbert fejelt a kapuba (0–1). A szünetig sikerült megdupláznia a vezetést a Rákóczinak, a kezdőként először lehetőséget kapó Kis-Fónai Máté révén, akinek első lövését még blokkolták, de összeszedte a kipattanót, majd okosan gurított a jobb alsóba (0–2). Sőt, a harmadik góltól sem állt távol a Kaposvár, hiszen a félidő előtt Harsányi Dániel fejelt kevéssel a jobb kapufa mellé Pintér Norbert szögletét követően.

A második félidőre sem vált sokkal barátságosabbá az időjárás, az eső továbbra is ömlött, de ehhez, ebben a játékrészben már a vendégek alkalmazkodtak jobban, akik magabiztosan őrizték kétgólos előnyüket. Az utolsó negyed órába lépve azonban Mikler Dánielnek kellett őriznie az előnyt, aki Oláh László közeli fejesénél mutatott be újabb bravúrt, majd Horváth Balázs végképp lezárta a mérkőzést. A fiatal, 18 esztendős középpályás ezúttal kapásból, húsz méterről lőtt a bal kapufa mellé, parádés találat volt (0–3). Az utolsó percekben a 16 éves Magyar Máté személyében újoncot is avatott a Rákóczi, amely összességében jobban alkalmazkodott a körülményekhez és megérdemelten nyert.

Fotó: Klein Péter

Kelen SC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3 (0–2)

Budapest, Kelen SC sporttelep, 60 néző. V.: Kakuk Sz. (Pogonyi F., Zahorecz R.).

Kelen SC: Baráth B. – Csákány (Simon K., a 66. percben), Wild (Módly, a szünetben), Szalai A. (Komenda, a 82. percben), Rétyi T. – Pintér B., Rónaszéki (Angyal-Tóth, a 66. percben) – Tímári (Bárány-Doór, a szünetben), Oláh L., Babinszky – Vass B. Vezetőedző: Bordán Csaba.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler – Ekker, Harsányi, Gál, Böndi – Kocsis B. – Horváth B., Szederkényi, Kis-Fónai (Pintér M., a 66. percben) – Pintér N. (Heil, a 88. percben), Hampuk (Magyar M., a 86. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Pintér N. (a 37. percben), Kis-Fónai (a 43. percben), Horváth B. (80. percben).

Sárga lap: Wild (a 28. percben), Pintér B. (a 79. percben).