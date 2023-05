Hét közben százhúsz perces Magyar Kupa–döntőt vívott a BMTE, melynek harminchat nap alatt ez a siófoki már a tizedik találkozója lesz, ami akár döntő is lehet a végeredmény szempontjából. Az előjelek alapján remek kilencven percre van kilátás, hisz a balatoniak hétmeccses veretlenségi szériában vannak, ráadásul Dragan Vukmir irányítása mellett idén még nem játszottak gól nélküli találkozót, vagyis nem unatkoznak a meccseikre kilátogatók! Szakály Attiláék ráadásul felszabadultan, teher nélkül játszanak, hisz három fordulóval a vége előtt már nem kell hátrafelé tekingetniük, miután a legutóbbi békéscsabai iksszel (2–2) biztossá vált, hogy még az osztályozót is elkerülik! Megsüvegelendő mindez azok után, hogy egy pontra a tizenhatodik helytől vágtak neki az évnek a Domján Attilát váltó Dragan Vukmirral! Az utóbbi irányításával a BFC Siófoknál az idén eddig eltelt tizenöt forduló alatt csak a DVTK, FC Ajka, MTK Budapest, Gyirmót FC Győr, Soroksár SC ötös gyűjtött több pontot!



Nem csak ők, hanem az eltiltott Jagodics Márk nélkül felálló, hasonló játékrendszerben játszó ellenfelük is kiválóan teljesít, az MK döntőt leszámítva négymeccses – Aqvital FC Csákvár (1–0), Nyíregyháza Spartacus FC (0–0), ETO FC Győr (1–1), Szombathelyi Haladás (1–0) – veretlenségi szériával a hátuk mögött érkeznek a Révész Géza utcai Stadionba. Mátyus János remek munkát végez, az ötödik forduló után vette át a nyeretlen, sereghajtó Budafokot, mellyel harminc forduló alatt negyvennégy pontot gyűjtött, ebből huszonnégyet az idei tizenöt alatt, ráadásul a Magyar Kupa döntőig vitte őket. Meg kell jegyezni azt is, hogy mindkét oldalon akad olyan támadó, aki elkapta a fonalat, Beke Péter kilenc gólnál tart a téli felkészülést követően, míg a másik oldalon Farkas Balázs Kesző nyolcnál. Az előbbi hat bajnokin volt eredményes, utóbbi viszont nyolcon!



A statisztika a balatoniak mellett szól; a két csapat eddig tizenkét másodosztályú bajnokin csapat össze egymással és ezeken csak két BMTE–siker született, a piros–feketék a Balaton partján még tudtak győzni.



Siófok maradt az egyetlen másodosztályú kupagyőztes



A Magyar Kupa döntő elérése remek teljesítmény volt Mátyus János együttesétől, igaz, Siófokon nem bánkódnak a vereségük miatt, hisz így továbbra is övék az egyetlen klub, mely másodosztályúként el tudta hódítani a trófeát. Immár harminckilenc éve, Székesfehérváron, 17.000 néző előtt, a Verebes István által irányított Győri ETO ellen (2–1)! Mára már szinte a nullával egyenlő az esélye egy–egy másodosztályú csapat sikerének, egyrészt a fiatal szabály miatt, aminek jelentős hatása van a játékoskereteik kialakítására, másrészt a minőségi légiósok hiánya miatt. A ZTE FC például három külföldivel a kezdőben állt fel a döntőben, majd csereként érkezett még valaki a kispadról! Mindez nem elég, a Budafok 35 bajnokival a háta mögött lépett pályára, a ZTE huszonkilenccel, vagyis még ez is a bővebb kerettel bíró első osztályú klubokat segíti. Egyértelműen az első osztályú klubok játéktere ez a kupasorozat, különösen azok után, hogy a névadónak köszönhetően jelentős(ebb) összegek is társulnak már a siker mellé.