Az elmúlt években megszokott formátummal szemben, amikor a sík szakaszok mellett egy hegyi etapon dőlt el az összetett, ezúttal három sík és két hegyi szakasz vár a 22 csapat összesen 132 kerékpárosára az immár a nemzetközi szövetség (UCI) ProSeries-sorozatába tartozó 44. magyar körversenyen. Ez az eloszlás az évről évre több kiváló sprinter mellett – az előzetes rajtlistán szerepel például az ír Sam Bennett, az ausztrál Caleb Ewan, az egyaránt holland Dylan Groenewegen és Fabio Jakobsen, illetve az olasz Elia Viviani – kedvez a hegyimenőknek is.

Utóbbiak közül a hét háromhetes viadalt, köztük négy Tour de France-ot nyert brit Chris Froome az előzetes tervekkel ellentétben sérülés miatt nem lesz ott a szentgotthárdi rajtnál. Így sem marad azonban Grand Tour-győztes nélkül a mezőny: a szintén Tour- (2019), valamint Giro d'Italia-győztes (2021) kolumbiai Egan Bernal Dina Márton várakozásai alapján toronymagas esélyesként érkezik.

– Az újkori Tour de Hongrie-k legizgalmasabb útvonalára és a legnehezebb versenyére készülünk, ahol minden eddiginél jobb mezőny lesz, elsősorban a Tour de France-ra készülő sprintersztárokkal, valamint hegyimenőkkel is, akik a legnagyobb versenyeken, a legnehezebb hegyeken is ott szoktak lenni az élbolyban – fogalmazott Szilasi László versenyigazgató.

Magyar részről Dinától és Kusztor Pétertől várja a legjobb összetett teljesítményt, a szakaszokat illetően pedig Karl Ádámtól a három sprintszakaszon jó teljesítményt és akár a legjobb tízbe kerülést reméli.

– Szintet lépünk – ezt a szlogent választottuk az idei versenynek, elsősorban a ProSeries-kategóriába kerülés miatt. Titkon reméltük, hogy emellett lesz néhány további valódi szintlépés és valóban vannak is: az újabb világsztárok megjelenése, az eddigieknél is komolyabb mezőny is ezt mutatja, hiszen Tour de France-győztes is érkezik – fejtette ki Eisenkrammer Károly főszervező.

Fotó: MTI/Vajda János

Óriási előrelépés az is, hogy Budapesten egy gyönyörű körpályán fog befejeződni a verseny. Bár az elmúlt években volt budapesti szakaszunk, de nem ilyen szép helyszínen, mint az idei. Szakmai szempontból, külcsínyében és médiamegjelenésében is valódi szintlépés az idei év.

Az összetett éllovasát idén is sárga, a sprinterek pontversenyének vezetőjét a zöld, a hegyi pontverseny élén állót a piros, míg az összetettben a legjobb pozíciót elfoglaló magyart a fehér trikó illeti meg. Az ünnepélyes csapatbemutatóra kedden 18.30-tól a keszthelyi Festetics-kastélyban kerül sor, az M4 Sport élőben közvetíti ezt és teljes hosszában az összes etapot is. A szakaszokkal kapcsolatos útlezárásokról a Tour de Hongrie Facebook oldalán találhatók részletes információk.

Fotó: MTI/Komka Péter

A 879 kilométer össztávú 44. Tour de Hongrie programja

Összes szintemelkedés: 7125 méter

kedd: csapatbemutató, Keszthely, Festetics-kastély 18.30

szerda: 1. szakasz, Szentgotthárd-Szentgotthárd, 168 km (821 méter szintemelkedés) 12.30

csütörtök: 2. szakasz, Zalaegerszeg-Keszthely, 175 km (923 m) 12.30

péntek: 3. szakasz, Kaposvár-Pécs, 180 km (2511 m) 12.00

szombat: 4. szakasz, Martonvásár-Dobogókő, 206 km (2646 m) 11.15

vasárnap: 5. szakasz, Budapest, 150 km (224 m) 11.00

Fotó: MTI/Komka Péter