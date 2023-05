Fantasztikus mérkőzés szemtanúi voltak azok a lelkes kézilabdaszurkolók, akik szombaton a Csurgó és a Telekom Veszprém mérkőzését választották. A hazai gárda rég látott harci kedvvel vette fel a harcot a magyar bajnokság topcsapata ellen. Bár a papírforma nem jósolt hazai sikert, de a házigazda már az első félidőben rácáfolt erre, hiszen kiváló játékkal irányította a mérkőzést. Pedig nem jó előjelekkel várta a találkozót a csapat, hiszen Vasvári, Markez és Szeitl Erik sem állt Baranyai Norbert mester rendelkezésére. Talán ez adta a legnagyobb lendületet a többieknek, hiszen villámrajtot vettek Borsosék. Jöttek a hazai gólok, Füstös pedig bravúrt bravúrra halmozott a kapuban. Borsosék keményen védekeztek és az első játékrészben nem is találta ennek az ellenszerét a Veszprém. Krszmancsics góljaival folyamatosan tartotta az előnyét a Csurgó, Füstös pedig lehúzta a rolót, így maradt a háromgólos előny.



A fordulás után a Veszprém kezdte jobban a találkozót, és sajnos jöttek a hazai hibák is: rossz passzok, eladott labdák, s ez megbosszulta magát. A Veszprém nemcsak felzárkózott, hanem a vezetést is átvette Már négy gól is volt a Ligetváriék előnye, de hiába voltak Corrales bravúrjai és Strelek góljai, a hazai gárda nem hagyta magát legyűrni. Holló is bravúrokkal szállt be a mérkőzésbe és sikerült felzárkózni, sőt kiegyenlíteni is. Már csak négy perc volt vissza a találkozóból, amikor Mahé találatával a Veszprémnél volt az előny. Drámai végjáték vette kezdetét, de sorra kimaradtak a csurgói helyzetek, így elmaradt a bravúr. Bár egy góllal alulmaradt a CSKK, de minden dicséret megilleti az együttest, hiszen mindent elkövettek, hogy sikerüljön otthon tartani legalább az egyik bajnoki pontot.

Csurgói KK–Telekom Veszprém 27–28 (16–13) Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok 900 néző. V.: Hajdu, Halász. Csurgói KK: Füstös Á.– Tóth Á. 2, Krecic 5 , Krszmancsics 9 (1), Rotim 2, Herceg 3, Bazsó 1. Csere: Holló, Konyicsák(kapus), Gebhardt, Skol 2(1), Szeitl L. 2,Gábor M. 1, Borsos, Spruk. Edző: Baranyai Norbert. Telekom Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 2, Remili 4, Yehia Elderaa 2, Pechmalbec 2, Lauge 3, Strlek 8. Csere: Cupara (kapus), Vailupau 2, Ilic Z., Mahé 4 (3), Lukács P.,A. Nilsson 1, Ligetvári, Sipos, Elisson Edző: Momir Ilics. Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 15. p.: 10–7. 24. p.: 13-10. 27.p.: 15-11. 35. p.: 16–15. 38. p.: 18–18. 45 p.: 19–22. 51. p.: 24–25. 57. p.: 27–27. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 4/3.

Baranyai Norbert: – Fegyelmezett játékkal sikerült egy fantasztikus első félidőt játszanunk. A második játékrészben Corrales védéseivel a Veszprém átvette a vezetést, de az utolsó pillanatig harcoltunk, hogy itthon tarthassuk az egyik pontot. Sajnos ez nem sikerült, pedig a játék képe alapján megérdemeltük volna. Gratulálok a csapatnak ehhez a teljesítményhez és bízom benne, hogy sikerül ezt formát átmentenünk a következő mérkőzésre is.

Momir Ilics: – Kemény mérkőzést játszottunk a Csurgóval. A válogatott szünet után nehezebben állt össze a csapat játéka, de a második félidőben kiváló kapusteljesítménnyel sikerült egy kisebb előnyt kiharcolnunk. Még nagy csaták várnak ránk, ehhez még jobban fel kell készülnünk.