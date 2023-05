Nem éppen kellemes időben rajtolt el a 2023-as Tour de Hongrie mezőnye Zalaegerszegről. A versenyzőknek az eső mellett az erős oldalszéllel is meg kell küzdeniük, ahogy közelednek Keszthelyhez.

A szerdai nyitány hajrájában történt bukás nyomán - amint Rada Bálint kommunikációs vezető az MTI-nek elmondta - öten szorultak orvosi ellátásra. Közülük az Ineos Grenadiers ausztrál bajnoka, Luke Plapp feladta a viadalt, a további négy sérült viszont vállalta a zalaegerszegi rajtot a borús, hűvös időben, szemerkélő esőben: Árvai Kristóf (Epronex-Hungary) zúzódásai ellenére tudta folytatni, a magyar válogatott Orosz Bálint indulása pedig az aláírásokat követő orvosi vizsgálattal vált biztossá. Így 131 fő vágott neki az idei magyar körverseny egyetlen olyan szakaszának, amelynek nincs körpályás része.

Dér Zsolt szövetségi kapitány a ZTE futballcsapatának stadionjánál felsorakozott csapatbuszok között a rajt előtt az MTI-nek úgy fogalmazott: arra számít, hogy nehezebben fogják elengedni a nap szökevényeit, mint szerdán, amikor ez elsőre megvalósult. A nemzeti csapat célja, hogy ezúttal is sikerüljön szökésbe kerülni, a nap folyamán pedig tovább erősödő esővel kalkulált, amely nagyobb stresszfaktort jelent és fokozottabb óvatosságra inti a versenyzőket. Köllő Zsuzsanna, az Epronex-Hungary csapatvezetője célként Rózsa Balázs fehér trikójának megőrzését és a szökésbe kerülést jelölte meg, valamint azt, hogy a sprintben segítsék Karl Ádámot. A Szentgotthárdon 18. helyen célba érő kerékpáros úgy fogalmazott: korábbi betegsége után nem tudta, milyenek lesznek a lábai, azonban jónak érzi és reméli, hogy ennél csak jobb lesz a folytatásban.

A szakasz előtt számos szurkoló köszöntötte a bringásokat a zalai vármegyeszékhelyen, volt köztük egy óvodás csoport zászlóval, dobszó mellett vonuló puskás huszárok és egy amerikaifutball-sisakban kerékpárral érkező néző.

"Győzni jöttem és tegnap csak harmadik lettem, így ma éhes vagyok a sikerre" - nyilatkozott az M4 Sportnak az ausztrál Caleb Ewan, aki számolt azzal, hogy az oldalszél izgalmassá teheti az etapot.

A pályán olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán Michael Mörköv, akit sprintfelvezetésben még 38 esztendősen is a világ legjobbjai között tartanak számon - tavaly a Giro d'Italia balatonfüredi befutóján Mark Cavendisht segítette sikerhez -, az MTI-nek reményét fejezte ki, hogy csütörtökön vagy vasárnap a budapesti szakaszon ez sikerül az Európa-bajnok holland Fabio Jakobsennel is.

"Kerékpárosként nagy büszkeség számomra, hogy lehetőségem lesz egy ilyen nagy és híres városban tekerni, mint Budapest. Izgatottan várom" - hangsúlyozta.

Az országúton 2019-ben Európa-bajnok, pályán 2016-ban omniumban olimpiai bajnok, a 2018-as Giro d'Italia pontversenyében első olasz Elia Viviani elárulta, nem indult jól számukra a verseny, mivel túl közel voltak a szerdai bukáshoz, ketten földre is kerültek az Ineos Grenadiersből, amely Plappet el is vesztette. A tavaly Székesfehérváron második, Kazincbarcikán ötödik helyen célba érő sprinter úgy vélte, az új szakasz egy újabb lehetőség, bár az eső és a szél is nehézzé teheti a Keszthelyig tartó, 923 méter szintemelkedést tartalmazó 175 kilométeres távot.

"Azért vagyok itt, hogy jó eredményt érjek el, mindent megteszek azért, hogy ez sikerüljön" - mondta Viviani.

A Tour de Hongrie minden szakaszát teljes hosszában közvetíti az M4 Sport.



Forrás: MTI