Áprilisban Kaposváron, a Deseda tavon és csodálatos környezetében nyitotta a szezont a kajak-kenu maraton szakága. A Vígh Sándor Emlékversenyt követően nem sokkal pedig következett a győri Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokság, ami egyben válogató is volt júliusi ECA Maraton Európa-bajnokságra, melynek a horvátországi Slavonski Bród ad majd otthont.

– A magyar bajnokság válogat a júliusi Maraton Európa-bajnokságra, mindenki így készült – mondta a szövetség honlapjának Kadler Viktor, maraton vezetőedző. – Áprilisban Kaposváron már láthattuk a maratonisták egy részét, ahhoz képest egy még erősebb mezőny jött össze, aminek nagyon örülök. A fiatalok is egyre jobban kedvelik a maraton távokat és a szakágnak van és lesz utánpótlása is. Úgy látom, hogy kezdenek felértékelődni a maraton számok is, ezt bizonyítja, hogy a szegedi világkupán, a tavalyi vb után futószakasszal rendezték meg az ötezer méteres futamokat, így egy kicsit bekapcsolódhatunk mi is a gyorsasági szakágak körforgásába.

Ahogy Kadler Viktor is említette, a maraton szakág egyre népszerűbb, amit jól bizonyít, hogy a győri magyar bajnokságra – minden korosztályt figyelembe véve – rekordszámú nevezés érkezett, ugyanis a háromnapos viadalon több, mint kettőezer-négyszázan ragadtak lapátot, s szálltak vízbe.

A Kaposvári Vízügyi SC kiváló maratonistája, Szerafin Zsófi, aki ebben az évben inkább az 500 méteres síkvízi távra próbál koncentrálni, a Kadler Gusztáv Maraton Magyar bajnokságon azért rajthoz állt, s ezúttal is igazolta, hogy a korosztályában még mindig az elitbe tartozik, nem véletlen a tavalyi világ- és Európa-bajnoki ezüstérem. A kaposváriak kajakosa az ifjúsági nők K-1 18 kilométeres távján szerezte meg az aranyéremet, megelőzve nagy riválisát, Horváth Maját, a Budapesti Honvéd SE versenyzőjét (a tavalyi, portugáliai világbajnokságon éppen fordított volt a sorrend), illetve Reisz Jankát az UTE sportolóját. Szerafin Zsófia ezzel nemcsak a dobogó legfelső fokára állhatott fel, hanem kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra is.

A Kaposvári Vízügyi SC eredményei

K-1 női ifi 18 km: 1. Szerafin Zsófia

K-1 férfi U16 15 km: 4. Skobrák István

KL3 férfi 5 km: 2. Rajnics Bence

K-1 férfi U13 10 km: 5. Kohulák Máté

Mk-1 férfi U11 5 km: 6. Bajzik Péter

K-1 férfi ifi 22 km: 14. Mácsai Zsombor

Mk-1 női U13 10 km: 18. Kuzma Lujza

C-1 férfi U14 10 km: 25. Szerafin Mátyás