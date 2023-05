Újra idegenben lépett pályára a Hippos, amely ezúttal Siklóra utazott, hogy a vár lábánál összecsapjon a Pécsi Légióval. A bajnokságot két vereséggel kezdő Vízilovak ezúttal is gyorsan hátrányba kerültek, hiszen egy remek elkapás után szerzett touchdown-al megszerezték az előnyt a légiósok (6–0), azonban a kétpontos kísérletet már hatástalanította a Hippos védelme, amely az első két negyedben sokkal többet volt pályán, mint a támadóalakzat. A védők becsülettel tették a dolgukat, rendre feltartóztatták a pécsi rohamokat, amelyből hiába láthattunk sokat, a szünetig csak egy apró megingást tudott pontra váltani a Legioners.

A harmadik etap elején egy futás után megduplázta előnyét a Pécs, amely tankszerűen tört át a védelmen, s vitte be a második touchdown-t (12–0), majd nem sokkal később a harmadikat is megszerezte egy újabb szép elkapást követőn (18–0). A Hippos támadósora ezt követően kissé magára talált, megszerezte a szépítést jelentős touchdown-t (18–6). A negyed, s egyben utolsó felvonást rögtön egy touchdown-al kezdték a hazaiak (24–6), akik ezzel el is döntötték a mérkőzést. A hátralévő időben a mecsekaljaiak előbb a bal szélről vittek be egy touchdown-t (30–6), ami után a kétpontos kísérletüket is siker koronázta (32–6), majd jobb szélről további hat ponttal tették egyre tetemesebbé az előnyüket (38–6).

A kaposvári-oroszlányi Vízilovak így bár az eddigi legszorosabb mérkőzésüket játszották, de a támadásaikon még mindig rengeteget kell javítani ahhoz, hogy megszülethessen az első győzelem.

Pécs Legioners–Hippos 38–6 (6–0, 0–0, 12–6, 20–0)