Január közepén szoros meccset hozott a két klub boglári bajnokija, melyen két korábbi akadémista okozta a NEKA vesztét; Kubina negyvenöt (!) százalékon védett, beállóban pedig Kocsis remekelt, négy kísérletből négy gólt szerezve. Az említettek mellett volt még egy ex-akadémista vendégoldalon Takó személyében, aki hárommal járult hozzá volt "iskolája" elleni sikerhez. Az utóbbi a két légós, Stosic és Smbatian mögött a fehérváriak harmadik legjobb góllövője! A balatoni reményeket táplálja, hogy Kocsist azóta már a soraik közt tudják, miként az is, hogy Kubina által nyújtott extra kapusteljesítmény vélhetően nem fog megismétlődni, legalábbis erre fognak törekedni. – A Fehérvár jó csapat, rutinos játékosokkal, jó kapusokkal, arra fel kell készülnünk, hogy a ziccereket mindenképp kihasználjuk és ha olyan védekezést nyújtunk, mint a legutóbbi, újvárosiak elleni siker alkalmával, akkor nem lesz gond – nyilatkozta a húsz éves Zsembery Viktória, aki tizenkét gólnál tart ebben bajnoki kiírásban.



A fehérváriak a legutóbbi három hazai bajnokin, hét pontot szereztek, legyőzték az MTK Budapest (26–25), a Moyra–Budaörs Handball (25–20) együttesét és ikszeltek a Siófokkal (28–28). Mindezek ellenére nem igazán megy nekik saját közönségük előtt, hisz tíz meccsből tizenegy pontot gyűjtöttek, ami nem sok! Mindössze négy győzelmük van a Köfém Sportcsarnokban, vagyis lehetne tehát keresnivalója Bohus Beáta együttesének, ám az utóbbiaké az élvonal leggyengébb idegenbeli teljesítménye: tizenegy bajnokin eddig egyetlen pont jött össze nekik a Balatonboglár táblát elhagyva... Minden sorozat megszakad egyszer, talán most Székesfehérváron, hisz mondhatni, jó passzban vannak az akadémisták, hisz a legutóbbi négy meccsükből a két hazait megnyerték, amivel elmozdultak a tabella utolsó helyéről. Nem is becsülik le ellenfelüket a házigazdák. – Fontos mérkőzés vár ránk hazai pályán egy fiatal, tehetséges csapat ellen – nyilatkozta Józsa Krisztián, az Alba FKC vezetőedzője, akivel négy év után újra remek szezont futnak a fehérváriak. Az elmúlt szezonokban tizenöt, tizenhat pontnál tovább nem jutottak, most viszont öt fordulóval a vége előtt már huszonegy pontjuk van! – Nehéz dolgunk lesz, nem vagyunk könnyű helyzetben a sok sérült miatt, de hazai pályán egyértelműen a győzelem a célunk.