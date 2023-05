Gokart 54 perce

Az Európa-bajnokságon is óriásit küzdött Hideg Ádám

Kiváló rajtokkal és első körös helyezkedéssel mutatkozott be Hideg Ádám az FIA gokart Európa-bajnokság OK kategóriájában a spanyolországi Valenciában. A fiatal versenyző azonban az idei futamaihoz hasonlóan most is motorerőhátránnyal küzdött.

Nyolcvanhat versenyzős mezőny gyűlt össze az OK kategória idei első FIA Európa-bajnoki futamára. A kaposvári Hideg Ádám a felkészülés során mindent megtett, három napot tesztelt Valenciában, majd a Champions of the Future nyitófutamán gyarapíthatta a pályaismeretét. A valenciai kör így már a kisujjában volt, az MG gumikat – amelyeken ez volt a második versenye – is tökéletesen kiismerte, ráadásul igen jól használható beállításokkal érkezett az Eb-futamra. Azonban továbbra is motorerőhátránnyal küzdött. Hasonló volt a jelenség, mint az idei futamain. A rajtokat nagyon jól oldotta meg, előfordult, hogy tíz pozíciót is javított, az első körös helyezkedése is kiváló volt. Azonban ahogy a mezőny elkezdett szétszakadni, kikerült a szélárnyékból, nem tudta tartani a tempót és a védekezésre sem volt sok esélye. Az időmérőn a negyvenkilencedik helyen végzett. A legjobb előfutamában a tizenegyedik lett. Ekkor azonban két új gumit raktak fel, míg az ellenfelek négy használtan versenyeztek. Az előfutamok utáni összesítettben megőrizte a negyvenkilencedik helyét, az A szuperfutamban huszonnegyedik lett, így a negyvenhatodik helyre jött fel, de ezzel nem jutott döntőbe. – Megtettem mindent, de ennél többet nem lehetett kihozni ebből a versenyből – kezdte az értékelést Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – Nehéz, küzdelmes hétvége volt, gyakorlatilag végig szenvedtünk a motorral. Az előfutamokon próbáltam a rajtnál a lehető legtöbb pozíciót nyerni, de amint kikerültem a szélárnyékból, nem tudtam védekezni a mögöttem jövőkkel szemben. Az az előfutam, ahol felraktuk a két új gumit egész jól sikerült, akkor csak három tizeddel maradtam el a legjobbaktól, a többiben nyolc tized volt a különbség körönként. De amint megszűnt a gumielőnyöm, ugyanúgy visszaestem. Nagyon szeretnék már egy olyan hétvégét, ahol megküzdhetek az élmezőnnyel. Most a sulira szeretnék koncentrálni, a többit meglátjuk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!