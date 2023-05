Lelkesen lépett pályára mindkét együttes, felváltva estek a pontok is. 4–8-nál alakult ki először egy nagyobbnak mondható kaposvári előny. Egy egységre még felzárkóztak a hazaiak, de hamar újra néggyel vezettek a vendégek. 10–15-ös állásnál kért időt az Újpest, ám a somogyiak lendületét nem sikerült megtörni, de 14–17-nél már Vincent Lacombe is magához hívta tanítványait. Nagy fegyvertény volt a kaposváriaknál, hogy a hosszú labdamenetek végén rendre ők jöttek ki győztesen, illetve a sáncmunkájuk is remekül működött. A hajrában így már nyolc is volt közte, s a KNRC végig vezetve nyerte a szettet, 16–25-re.

A vendégek a folytatásban is agresszívan játszottak, míg az UTE bizonytalan volt és sok hibát vétett. Hárommal is mentek a somogyiak, de 8–8-nál egyenlítettek az újpestiek, ezután pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ebben az etapban nem tudott annyira ellépni az ellenfelétől a Kaposvár, mint az előzőben. 14–12-es állásnál először vezetett ennyivel az Újpest a mérkőzés során, de 15–15-nél már újra egyenlő volt. 19–16-nál már időt kértek a vendégek, de tovább meneteltek a hazaiak, már öt is volt közte. A hajrában három ászt is nyitott az UTE, ebből kettőt Ambrosio Melani szolgáltatott. Három szettlabdát is hárítottak a somogyiak, így 24–21-nél még időt kértek a hazaiak, s be is húzták utána a játszmát.

A harmadik felvonás rögtön egy izzasztó labdamenettel indult, melynek végén ezúttal az UTE örülhetett, sokkal határozottabb volt az újpesti gárda. Később kettővel is ment a KNRC, de hamar visszavette a kezdményezést az ellenfél, 8–10-es állásnál zsinórban hat pontot szerzett. Nagyon szoros volt a küzdelem, 18–18-nál még egyenlő volt az állás, de végül a hajrában a vendégek voltak az agresszívabbak, s 22–25-re zárták le a harmadik szettet.

A negyedikben sokat hibáztak a somogyiak, de aztán szerencsére hamar magukra találtak, Gyimes Zsófia rendre szolgálatta a szépítő pontokat, csak ebben a felvonásban hat egységet termelt. Godó Panna ászával pedig 9–9-nél egyenlítettek és a vezetést is átvették. Ám ennek ellenére végig lépéselőnyben volt az Újpest, keményen küzdött az ötödik játszmáért, de a kaposváriak sem adták fel egyszer sem. 23–23 után utóbbiak jutottak szettlabdához, amit az ellenfél hárított, így elkezdődött az adok-kapok, hatalmas csata alakult ki. Végül 27–29-re zárta le a meccset és a párharcot is a KNRC, így megszerezte az Extraliga ötödik helyét.

UTE–Kaposvári NRC (–16, 21, –22, –27)

Budapest, UTE Csarnok, 98 néző. Vezette: Szabó, Bátkai-Katona.

UTE: Hiruela (4), Kilyénfalvi (13), Kindelan (6), Tarin (27), Ambrosio (11), Boskó (3). Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Goodwin (-), Sziládi (5), Woock (-). Vezetőedző: Horváth András.

KNRC: Szedmák (21), Bodovics (9), Ubavic (12), Godó (13), Gyimes (13), Maggioni (5). Csere: Radnai Lili (liberó), Hegyi (-), Rády (-), Radnai Luca (-), Renko-Ilic (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.