Az egymás után hat veretlen találkozón kilenc pontot gyűjtő Siófok KC a hátralévő három bajnokin az ötödik helyért küzd a vele azonos pontszámmal álló Váccal. Az utóbbiak számára annyival kedvezőbb a helyzet, hogy nem csak a gólkülönbségük kedvezőbb, hanem összevetésben is jobbak a balatoniaknál két góllal. Ebben a fordulóban azonban a bronzéremre hajtó Mosonmagyaróvár látogat Vácra, ami komoly kihívás, egy hazai vereség mondjuk úgy, nem lenne meglepetés. Budaörs elleni győzelemmel tehát akár lépéselőnybe is kerülhetnének a Váccal szemben Debreczeni-Klivinyi Kingáék, akik az utolsó két meccsükön Érden és Békéscsabán lépnek pályára. Egy ötödik hely nagy siker lehetne, még akkor is ha ennél több van, illetve volt ebben a csapatban, amit jól szemléltet, hogy az előttük álló Mosonmagyaróvárt oda-vissza verték, de a Debrecentől is elvettek a megszerezhető négy pontból hármat.

A végeső helyezések szempontjából tehát fontos hatvan perc következik, melynek megnyerésére hazai pályán minden esély meg is van még Rajcic, illetve Kojic nélkül is. Mosonmagyaróváron legutóbb nélkülük is remekelt és nyert az együttes. Ráadásul lenne miért visszavágni, hisz január közepén pocsék támadójátékuknak köszönhetően meglepetésre Budaörsön hagytak egy pontot (19-19). Sipeki bravúrosan védett, negyvenhét (!) százalékon teljesített, elől pedig Majer-Szabó jutott négy akciógólig, amivel csapata másik legjobbja volt, míg balatoni oldalon Mavsar jutott hatig, illetve Milosavljevic ötig, de tíz kísérletből. Ebben a szezonban harminchét találkozón léptek pályára, a budaörsin kívül mindössze egyszer fordult elő, a Bajnokok Ligája Final Fourba jutott Fradi ellen, hogy mindössze tizenkilenc gólt dobjanak. Most bizonyára nem fognak ilyen gyenge támadójátékkal előrukkolni.

A sikerüket ígéri az is, hogy idegenben nem megy Buday Dániel játékosainak; tizenegyszer meccsből mindössze kétszer nyertek, akkor is minimális, egygólos különbséggel. Egyszer a sereghajtó Érd otthonában (28-27), előtte pedig Kisvárdán (25-24). Az MTK elleni Magyar Kupa találkozót is beleszámolva öt elvesztett idegenbeli találkozónál tartanak egymás után, sőt, ha nem számoljuk az alacsonyabb osztályú Borsod elleni kupasikert, akkor hatnál. Óriási meglepetés lenne, ha ezek után Siófokon pontot is tudnának szerezni.