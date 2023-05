Azzal a céllal ugrott a Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjébe a Kaposvári VK, hogy egyenlítsen a Szegedi VE elleni, egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcban, melynek az első felvonását követően a Tisza-partiak négy-egy arányban vezetnek. Surányi Lászlónak ezúttal sem volt könnyű dolga, ami a csapat összeállítását illeti, hiszen eltiltás miatt nélkülöznie kellett a keret leggólerősebb játékosát, Szatmári Kristófot, valamit a meccsrekorder, mindig megbízható teljesítményt nyújtó Vindisch Ferencre sem számíthatott sérülés miatt.

A tét miatt igen nagy lendülettel, akarattal vetették bele magukat a találkozóba a csapatok, de ez némileg rányomta a bélyegét az első negyedre, melynek közepén Kürti Dominik szerzett vezetést a szegedieknek. Erre Pellei Frank révén még ebben a játékrészben válaszolni tudtak a hazaiak, akik Kakstedter Bendegúz remek átlövésével a második etap elején fordítottak, majd a kitűnő blokkok, védekezés, Csoma Kristóf bravúrok és a kitartó szurkolás ellenére is két igen szerencsés gólt talált a Szeged, amely így Bóbis Botond és Baj Marcell révén visszavette a vezetést még a nagyszünet előtt.

A fordulás után tehát újra kapaszkodhatott a KVK, amely bár remekül védekezett, azonban a támadásokkal akadtak bőven gondok, ráadásul ifjabb Berta József még büntetőt is hibázott, valami megmagyarázhatatlan oknál fogva semmi sem akart összejönni a kapu előtt a somogyiaknak. A KVK hatperces gólcsendjét Aleksa Petrovski törte meg egy pontos lövéssel, majd a következő támadás végén, Kacper Langiewicz húzta be a kapuba a labdát centerből. A kaposváriak azonban nem tudták növelni előnyüket, hiába kerültek némi fölénybe, sorozatban háromszor is a bal kapufát találták telibe. A kimaradt lehetőségeket pedig Bóbis Botond közelről bosszulta meg, emiatt az utolsó negyedben minden kezdődhetett elölről.

Az utolsó etap egy gyors gólváltással indult, majd a felénél Boros Tamás zúdította a bal alsóba a szegediek újabb vezetést jelentő találatát. Nem véletlen, hogy a következő támadásnál kikérte idejét Surányi László, akinek bejött a kitalált taktikája, hiszen Juhász-Szelei Norbert ismét felhozta döntetlenre a Kaposvárt, majd Pellei Frank akciógóljánál már újra hazai vezetésnek tapsolhatott a lelkes, kiváló hangulatot teremtő közönség. Kürti Dominik és Leinweber Olivér viszont egy időre újra elrontotta a jókedvet a lelátókon.

A hátralévő kicsit több, mint másfél percben a KVK hatalmas energiákat mozgatott meg az egyenlítésért, s Surányi László újabb időkérését követően hét másodperccel a lefújás előtt Kakstedter Bendegúz éles szögből bevágta a hazaiak egyenlítő találatát. A hős mégsem a kaposváriak saját nevelésű pólósa lett, ugyanis a szegediekben volt még annyi hit, erő, akart hogy megpróbálkoztak egy utolsó támadással, melynek végén Lakatos Soma zúdította a labdát a hálóba, tizedmásodpercekkel a büntetőpárbajt jelentő dudaszót megelőzve.

A kaposváriaknak így elszállt a lehetőségük arra, hogy megvédjék az előző évadban megszerzett kilencedik helyüket. A folytatásban a Pécs–Újpest mérkőzés vesztesével csatáznak majd a tizenegyedik pozícióért.

Kaposvári VK–zue.hu Szegedi VE 8–9 (1–1, 1–2, 2–1, 4–5)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 220 néző. Vezette: Kollár Gy., Csizmadia Zs.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (2), Juhász-Szelei (1), Petrovski (1), Takács J., Horváth Á. (1), ifj. Berta J. Csere: Szilágyi (kapus), Langiewicz (1), Pellei F. (2), Palatinus, Klinger, Aranyi. Vezetőedző: Surányi László.

zue.hu Szegedi VE: Kovács K. – Horváth Zs., Lakatos S. (1), Baj (1), Bóbis B. (2), Boros (1), Kürti (2). Csere: Sánta, Kardos, Tóth Gy. (1), Leinweber (1), Vékony, Horváth V. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól, emberelőnyből: 6/4, illetve 5/0.

Gól. ötméteresből: 1/0, illetve –.

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: Kaposvári VK–zue.hu Szegedi VE 7–1.