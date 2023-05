Márton László 1985-ben mestervizsgát tett, s ebben az időszakban fejlesztette a Hong Lung Chuan Tao Kung-fu stílust, ami egy komplex önvédelmi rendszer. Földrevitel, speciális izületi feszítés, vitálpontos támadás, illetve dobások is alkotják a technikát, ami megfelelő gyakorlással elsajátítható, s a stílus önvédelemben, küzdelemben hatékonyan alkalmazható. Azt mondta: a sport önbizalmat ad, lelkileg és fizikailag is megerősíti a fiatalokat, bátrabbakká válhatnak, az erőnléti edzéseknek köszönhetően rövid időn belül látványos változást tapasztalhatnak. S a jelentkezők között korábban több enyhén sérült gyermek is volt, ők speciális gyakorlatokat végeztek. A nagymester, aki négy évtized alatt több ezer sportolót oktatott, három könyvet írt. Az elsőt– Plavecz Tamás szerzőtársával – épp 35 éve adták ki. Tanítványai számos versenyen bizonyítottak, s ha már kerek évforduló, akkor egy újabb jeles dátum: az I. Magyar Kung Fu Bajnokságot 30 éve a budapesti Körcsarnokban rendezték meg, melyre nyolc versenyzőt nevezett be, s közülük öt dobogós helyen végzett.

– Nagyjából 30 gyermek, felnőtt tanítványom van Kaposváron – mondta. – Az edzés plusz energiát jelent számomra, a mai napig örülök, ha a fiatalok megismerik, s elmélyednek a harcművészetben. Olyan tudást, ismeretet szerezhetnek, amelynek hasznát vehetik az életben, most épp a júniusi formagyakorlat gyermek versenyre készülünk.

Mobilfüggő ifjak

– Önvédelem, fegyelem és csapatépítési képesség: a harcművészet szerepe ebben is mérhető – hangsúlyozta Csuz Gábor hat dan-os nagymester. – A megfelelően elsajátított tudás birtokában a fiatalok képessé válhatnak arra, hogy megvédjék magukat. S ez a sport arra is alkalmas, hogy tovább javítsák a reagálási-képességüket. Az emberek nagy része váratlan helyzetben leblokkol, noha éles szituációban a lehető legrövidebb időn belül okos döntést kell hozni.

Pavlicsek Zsolt 10 Dan-os harcművész nagymester szerint a fiatalok egyre nagyobb százaléka mobil, illetve képernyő-függő, sokan látszat eredményekkel pózolnak, s egyre kevésbé hajlandóak vállalni a valós munkán alapuló tevékenységet. Épp emiatt van szükség többek közt az önismeretre, önfejlesztésre, s a sport kifejezetten előnyös lehet az ifjaknak. A szülők feladata is fontos, ha ugyanis a kamaszok mindennapjaiban problémát észlelnek, segíthetnek abban, hogy a fiúk, lányok átlendüljenek a nehéz perióduson. Az edzés kissé modellezi az életet: ha valakinek izomláza van vagy egyszerűen elfárad, akkor sem szabad feladni a munkát, hanem folytatni kell a feladatot.