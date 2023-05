Egy tucat helyett végül tizenegy nemzet csapatának részvételéve zajlott az egyiptomi Hurghadában a standvízilabda-válogatottak selejtezőtornája az indiai, nyári Világjátékokra. A szervezők négy hármas csoportot terveztek, de a visszamondás miatt végül hazánk csak Kazahsztánnal mérte össze erejét a csoportküzdelmek során. A kazah gárdát végül mindkétszer legyőzték Pellei Frankék (a Kaposvári VK játékosa a második meccsen eredményes volt), akik csoportelsőként továbblépve az elődöntőben Montenegróval találkoztak. Ez a meccs már szorosabb csatát hozott, melyen végül három góllal alulmaradt nemzeti csapatunk, amelynek így egy esélye maradt a Világjátékokra: a bronzcsatában le kellett győznie Grúziát. Pellei Frankék ezt a feladatot teljesítették, így utazhatnak Indiába.

– Nagyon jó héten vagyunk túl, kezdve a leányfalui edzőtábortól – nyilatkozta a VLV-nek Pellei Frank, a Kaposvári VK játékosa. – Jól sikerült a felkészülés, igaz nem volt sok időnk, de ez alatt a rövid időszak alatt is nagyon jó csapatkohézió alakult ki és az edzéseink is jól felkészítettek minket az eseményre. A torna maga jól megszervezett módon és akadálymentesen zajlott, nagy érdeklődés volt iránta és a fiúkkal nagyon élveztük a meccseket, az egész ittlétet. Meccsről-meccsre jobban teljesítettük és bíztunk abban, hogy elérjük a célunkat, a Világjátékokra való kijutást. Ez sikerült is, igaz, az elődöntőt elveszítettünk, de ebből csak nagyobb energiát gyűjtött a csapat és sikerült egy nagy csatában legyőzni Grúziát.

A csoportmérkőzéseken:

Kazahsztán–Magyarország 6–12 (2–5, 1–4, 2–1, 1–2). A magyar csapat gólszerzői: Boros T. 4, Bencz R. 3, Keresztúri 2, Nagy N. 2, Kolozsi.

Magyarország–Kazahsztán 12–5 (4–0, 1–4, 2–1, 5–0). A magyar csapat gólszerzői: Keresztúri 4, Bencz R. 3, Boros T. 3, Kolozsi, Pellei F.

Az elődöntőben:

Montenegró–Magyarország 10–7 (2–2, 2–2, 3–1, 3–2). A magyar csapat gólszerzői: Kolozsi 3, Pellei F., Boros T., Nagy N., Bencz R.

A bronzmérkőzésen: Grúzia–Magyarország 10–11 (3–3, 2–4, 2–3, 3–1). A magyar csapat gólszerzői: Bencz R. 4, Kolozsi 2, Pellei F. 2, Boros T. 2, Keresztúri.

A magyar csapat tagjai: Kardos Gergely, Bencz Rolf, Boros Tamás, Keresztúri Márton, Kolozsi Marcell, Nagy Norbert és Pellei Frank. Szakvezető: Petőváry Zsolt.

A tornát egyébként Montenegró nyerte meg, miután a döntőben, a rendes játékidőt követően büntetőkkel verte Egyiptomot.