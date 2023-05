Utolsó felvonásához érkezett a Kaposvár és a Pécs párharca az első osztályú vízilabda bajnokság tizenegyedik helyéért. Az utolsó, Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett, mindent eldöntő összecsapás első negyedét a hazaiak kezdték jobban, akik Kakstedter Bendegúz és Aleksa Petrovski révén gyorsan kétgólos előnyre tettek szert, majd, akárcsak a második mérkőzésen, ezúttal is sorozatban rontották el a ziccereket. A pécsiek – akik vezetőedzőjüket, Török Viktort eltiltás miatt nélkülözték ezen a találkozón – ezt kihasználva Kolozsi Marcell révén szépítettek, majd Szatmári Kristóf találatára is volt válaszuk Csorba Tamás által. A második negyedben viszont kezdett megnyugtató előnyt kiépíteni a KVK, amely Vindisch Ferenc kapufás találatával és Kakstedter Bendegúz második góljával már hárommal vezetett, amivel Csoma Kristóf is hozzátette a magáért a kapuban. A következő percekben viszont nem tudta tovább növelni előnyét a KVK, hiába voltak meg erre a lehetőségei, így a pécsiek újra zárkóztak. A fordulás előtt viszont Vörös Tamás emberelőnyös találatával visszaállt a háromgólos különbség.

A harmadik etapban kevésbé pörögtek hazaiak, ami nem igazán tett jót a mérkőzésnek, ráadásul az előnyük is szépen lassan elkezdett kopni. A hosszú hazai gólcsendnek pedig az lett az eredménye, hogy kiegyenlített a Pécs. Juhász-Szelei Norbert viszont megszakította a kaposváriak rossz periódusát. A KVK szenvedése viszont ezzel nem ért véget, hiszen Aleksa Petrovskit végleg cserével kiállították a játékvezetők és a pécsiek büntetőhöz is jutottak, amit Gaszt Roland előbb a felső kapufára vágott, de a bírók egy közel három perces tanácskozás után újradobatták vele (a kaposvári közönség akarata ellenére), s ezt már nem hibázta el a PVSK színeiben utoljára medencébe ugró pólós. Az utolsó játékrésznek így döntetlenről vágtak neki a felek, majd a pécsiek az első támadásuk után a meccs során először előnybe kerültek, miután Csoma Kristóf hiába védett bravúrral, a lepattanót Keresztúri Márton pofozta a hálóba. A hazaiaknak így futniuk kellett az eredmény után, ráadásul nem is egyszer, hiszen Pellei Frank hiába egalizált, Keresztúri Márton ismét előnyhöz juttatta a Pécset, majd érkezett a meccsrekorder, Vindisch Ferenc és remekül pólózó Kakstedter Bendegúz és kettejük újabb góljaival a KVK visszavette a vezetést. Ekkor azonban még senki sem nyugodhatott meg, a találkozó hajrájában ugyanis forrt a víz a medencében, mintha nem a tizenegyedik, hanem legalább a bronzéremért küzdenének a csapatok. A somogyiak minden akaratuk ellenére nem tudták megtartani előnyüket, hiszen Keresztúri Márton nyolc másodperccel a végső dudaszó előtt egyenlített. Surányi László ekkor időt kért, a hazaiak megpróbálták a lehetetlen, amihez nem is voltak messze, pár másodperccel a vége előtt ugyanis Juhász-Szelei Norbert hőssé válhatott volna, de bal kapufáról kivágódott a lövése.

A döntetlen után következhettek az ötméteresek, melyek harmadik körében ifjabb Berta József lövését védte a kaposvári nevelésű Kecskeméti Manó. A negyedik kört Kolozsi Marcell is hibával indította, így Juhász-Szelei Norbert egyenlíteni tudott, s az első öt lövés nem is hozott eredményt. A hatodik viszont igen, Gaszt Roland ezúttal sem hibázott, Vindisch Ferenc viszont a kapufát találta telibe, így a pécsiek örülhettek a párharc végén.

Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért 15–16 (3–2, 3–1, 1–4, 4–4), büntetőkkel: 4–5 Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 270 néző. Vezette: Pintér J., Csanádi Zs. Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (1), Kakstedter (3), Juhász-Szelei (2), Langiewicz, Horváth Á. (1), ifj. Berta. Csere: Pellei F. (1), Szatmári (3), Palatinus, Vörös (1), Vindisch (3), Takács J. Vezetőedző: Surányi László. PVSK-Mecsek Füszért: Gelencsér – Kolozsi (3), Csorba (2), Kókai, Reisz, Keresztúri (5), Lajkó (3). Csere: Gaszt (3), Pellei K., Pónya, Némethy, Szabó G. Edző: Barát Ferenc. Gól, emberelőnyből: 13/7, illetve 11/3. Gól, ötméteresből: –, illetve 1/1. Kiállítva, végleg cserével: Petrovski (23. p.). Kipontozódott: Reisz (20. p.), Pellei K. (29. p.). Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a PVSK-Mecsek Füszért javára.

Surányi László – Egy nehéz szezon után egy nehéz mérkőzés maradt a végére. A Pécs szívvel-lélekkel játszott és nem engedte el a találkozót. Ebben a szezonban csak a közönséget tudom kiemelni, fenomenális volt, amit nyújtottak, sajnálom, hogy nem tudtuk ezt jó játékkal és eredményekkel megköszönni. Bízom benne, hogy jövőre sikerül.

Barát Ferenc: – Közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk, durvaság nélkül. A 9-12. helyért csak a Kaposvártól kaptunk ki egyszer, hiszen az UVSE ellen kétszer játszottunk döntetlent, akárcsak ezúttal. Az ötméterespárbaj pedig a szerencse és pillanatnyi forma kérdése.