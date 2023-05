Három hónapja kapott ki utoljára otthon a Mosonmagyaróvár, akkor a francia Nantes tudta legyőzni, a magyar klubok közül saját közönsége előtt pedig eddig csak a Győrtől kapott ki! Most a balatoniak is megcsinálták ezt a bravúrt, ráadásul hatgólos hátrányból felállva (1-7), ugyanis tíz perc után már ennyivel mentek Gyurka János tanítványai. A vendégek azonban nem adták fel és szorgos munkával, remek védekezéssel huszonhat perc alatt beérték ellenfelüket, ugyanis a harminchatodikban - a kezdés után első alkalommal - döntetlen állt az eredményjelzőn (16-16). Néhol alaposan megnehezítették saját dolgukat, hisz a már a tizedik percig is rontottak két büntetőt, ám azt követően az egyenlítésig még további hármat és volt egy kapufájuk is… A vezetést végül a negyvenedikben vették át Milosavljevic révén (19-18), Stranigg még egyenlített (19-19), ám Debreczeni-Klivinyi találta után már nem volt visszaút a házigazdáknak!

Nagyot mentek – Papp és Rajcic nélkül is - Uros Bregar tanítványai, akik mióta Debreczeni-Klivinyi világgá kürtölte a klub nehéz helyzetét egyszerűen képtelenek kikapni, ez az óvári már a hatodik veretlen találkozójuk volt! A sikerben ezúttal oroszlánrésze volt a nyáron a boglári NEKA csapatához távozó Csapó Kincsőnek, aki az első félidő második felétől beszállva tizenegy védéssel zárt, negyvenkét százalékos teljesítményt nyújtva. Herczeggel együtt tizenhárom hárításuk volt, a másik oldalon összesen volt öt, az is Szemereynek, aki ezt letudta az első félidőben. A másodikban az óvári kapusok nem találkoztak a labdával… Támadásban Mavsar és Such remekeltek, hét-hét akciógólt értek el, a meccset váltótárs hiányában gyakorlatilag végig játszó Such Nelli ebből négyet dobott a fordulás után! Az egész csapatot dicséret illeti, mely ezzel őrzi ötödik helyét a tabellán. Az óváriak viszont vélhetően búcsút inthetnek a bronzéremnek…

K&H liga, női NB I, 23. forduló: