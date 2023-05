Fontos egy pont volt a csabai, melynek köszönhetően nem kell már hátrafelé tekingetni a tabellán, ami remek eredmény azok után, hogy Dragan Vukmir érkezésekor egy pontra voltak az osztályozós tizenhatodik helytől. Kétszer is hátrányból felállva kellett pontot menteni, két hatalmas hibának köszönhetően; az elsőnél Winter mellényúlt Czékus belsőzésének, a másodiknál pedig Debreceni faultolta a labdáért Ilyéssel versenyt futó Vágót, a támadó köszönte szépen, elvitte a játékszert és tizennyolcról a hálóba emelt. Ha nincsenek ezek a bakik, vélhetően nem láttak volna hazai gólt a szurkolók, hisz ezen kívül egyetlen lehetőségük volt, amikor Polényi nem a legjobban találta el a labdát és az ebből induló, Szakályt lerázó Czékus a bal kapufát találta el! Ha ez bemegy, kétgólos hátrányból vélhetően nem tudtak volna felállni Varjasék, ezen brusztolós, verekedős, helyzetek nélküli bajnokin. – Sorozatban nem tudjuk lehozni a mérkőzéseket kapott gól nélkül – panaszolta Pásztor József. – Mindkét fejes gólt hárítani kellett volna. Nem tudunk kilencven percen át koncentrálni, mindig "hozzuk" a hibát. Kúsztak-másztak a fiúk, de hiába vezetünk rendszerint, a végén mindig gólt kapunk. Ezt Dragan Vukmir is nyilatkozhatta volna, hisz ötödik találkozó volt egymás után, melyen gólt kaptak, vagyis ők is "hozzák a hibát", most egyből kettőt, de nem is akármilyet! Kétségtelen nagyot küzdöttek, ennek köszönhetik, hogy Varjas majd a hosszabbításban Dénes fejeseivel pontot mentettek, mindkétszer Szakály volt a feladó! Sajnos ez az idegenben szerzett két találat most csak egy döntetlenre volt elég...

Békéscsaba 1912 Előre – BFC Siófok 2–2 (2–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1350 néző. Vezette: Rúsz M.

Békéscsaba: Krnács – Puskás (Hodonicki, 86.p.), Albert, Bora, Mikló – Hamed (Máris, 70.p.), Fazekas L., Kitl, Futó – Czékus, Ilyés (Kóródi, 82.p.). Megbízott vezetőedző: Pásztor József.

Siófok: Winter – Vágó, Horváth M., Debreceni – Polényi, Varjas Z., Szakály A., Hegedűs M. (Girsik, 61.p.), Varga B. – Volter (Major, 61.), Farkas B. (Dénes, 61.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gól: Czékus (13.p.), Ilyés (40.p.), ill. Varjas Z. (18.p.), Dénes (92.p.).