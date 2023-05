Kihozta a maximumot az óvári bajnokiból a BFC Siófok, a házigazdák többet birtokolták a labdát, többet veszélyeztettek, egyszer a kapufát is eltalálták, ráadásul – a hosszabbítással együtt – az utolsó húsz percben hősies védekezésre kényszerítették Horváth Milánékat, akik azonban állták a sarat, de szó szerint. A pályán ugyanis több helyütt állt a víz és ezekben a tócsákban rendszerint megállt a labda, ami nagyon nehezítette a folyamatos játékot.

A balatoniak egy remek Szakály, Farkas, György akciót követő szöglettel szereztek vezetést, az utóbbi Dénesnek szánt kiugratását mentette bravúrosan becsúszva Simita. Szakály első szöglete nem volt a legjobb, ám szerencsére ismételhetett Gáncsnak köszönhetően, a második is a rövidre ment, ám ezúttal a Debrecenivel birkózó Deák a saját kapujába csúsztatta a labdát!

A szünet után sebességet váltottak a házigazdák Illés vezetésével, az első lövés is az övé volt, ám az fölé ment (50.p.), majd Gáncs visszasarkalt labdáját tekerte a bal kapufára (64.p.). Hiába cserélt Dragan Vukmir, Hegedűs nem találta a helyét a pályán, majd jött Nyitrai és Horváth Péter is a kispadról, aki a legutóbbi nyolc bajnokit kihagyta sérülés miatt, utoljára március 19-én lépett pályára. A hajrában megvolt a lehetősége, ám hiába nyargalhatott a kapura egy eladott labdával, nem sikerült lövésig jutnia (72.p.). Ezt követően óriási nyomás nehezedett a balatoniakra, akik az utolsó húsz percben védekezésre kényszerültek, a csereként beálló Pukhtieiev remek lefordulása utáni belsőzése után közel jártak az egyenlítéshez, ám a nem túl erős, nem igazán jól helyezett, bal alsóra sarok felé tartó kísérletét megfogta Winter (80.p.). A hosszabbításban is akadtak meleg pillanatok, ám Illés, majd Pukhtieiev lövését is blokkolták a becsúszó védők.

Ez az óvári találkozó is hű volt a két klub közös múltjához, ugyanis nem játszottak még egymással döntetlent! A mostani sikert a küzdeni tudásuknak köszönhetik Szakályék, akik megmutatták, ha kell képesek kúszni, mászni, hősiesen védekezni a három pontért. Ezzel a munkás három ponttal az idei tizenhét találkozón már harmincnál (!) járnak Dragan Vukmir irányításával, ennyit amióta húszcsapatos a másodosztály még nem gyűjtött a klub egyszer sem a téli szünetet követően.



Merkantil Bank Liga – 37. forduló



Credobus Mosonmagyaróvár – BFC Siófok 0–1 (0–1)

Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park, 150 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Sinkovicz Dániel, Szilágyi Norbert)

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Simita (Jasarevic, 86.p.), Papp Sz., Deák I., Horváth K. – Gáncs (Pukhtieiev, 71.p.), Végh B. – Korbély (Czingráber, 71.p.), Illés D., Szalka (Mayer Á., 86.p.) – Nagy Z. (Nagy K., 60.p.). Vezetőedző: Király József.

Siófok: Winter – Vágó G., Horváth M., Debreceni Á. – Polényi, György N. (Hegedűs M., 58.p.), Szakály A., Varjas Z., Varga B. – Dénes (Nyitrai 69.p.), Farkas B. (Horváth P., 69.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Deák I. (34.p. – öngól)